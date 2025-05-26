「移轉投票」今年來不及公投…沒關係 藍白尋共識出這招補救

民眾黨立法院黨團先前提出兩項公投案，分別為重啟核三與國內移轉投票法制化，中選會上周決議「重啟核三公投」訂於八月廿三日投票，後者則確定未能在法定最後送件日前通過，在野黨有意改採制定「不在籍投票法」或修正公職人員選舉罷免法等方式處理，目前仍待藍白黨團完成意見整合。

政院人士指出，投票為公民法定權利，受憲法及法律保障，政府不只要保障民眾投票權益，也要確保投票的正確性及公平性。

民眾黨團在今年四月十八日提出兩項公投案，立法院會五月廿日通過重啟核三公投，中選會審議後訂於八月廿三日（法定每兩年一次的公投日）舉行投票。至於國內移轉投票法制化公投，根據現行公民投票法規定，五月廿四日為最後公告期限，因此確定無法在今年交付全民公投。

民眾黨團副總召張啓楷受訪時表示，許多先進國家也都以「移轉投票」方式進行，對於在學生、選務人員及軍公教族群都有益處，也能提高投票率與政治參與。立法院內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭則說，國民黨團內部整合完畢之後，會和民眾黨團溝通。