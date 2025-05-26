聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金有譜！在野稱年底前實現 為何民進黨不滿？

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

立法院本會期延會至七月底，藍白立委力拚全民普發現金民眾黨團副總召張啓楷昨天說，「還稅於民」是本會期重要優先法案，起因自去年稅收超徵五二八三億元，而今年又碰到美國高關稅衝擊，相關法制預計在一個月內完成三讀，並在今年底前實現全民普發現金。

民進黨團幹事長吳思瑤則質疑，在野黨無視財政紀律，想要透過「一次性大撒幣」作為罷免前的最後一搏，為了救罷免而討好；專家早已提醒，短期一次性大撒幣的經濟效益有限，況且透過立法權凌駕行政權，增加政府指定項目的預算支出，實有違憲疑慮，「相信行政機關或民進黨團都會研議憲法救濟程序」。

為了因應美國政府對等關稅政策，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團、民眾黨團也分別提出特別條例版本，兩者均刪除一五〇〇億元的「國土安全韌性」項目，同時增列全民普發現金六千至一萬元不等。

張啓楷昨指出，「本來就是人民的納稅錢，應該要還給大家」，目前法案已送出委員會，準備進入朝野協商。國民黨團總召傅崐萁表示，政府超收這麼多錢，本來就該還給人民；金額還可以溝通。

民進黨 民眾黨 普發現金 國民黨

延伸閱讀

在野黨拚特別條例6月完成三讀 年底前實現全民普發現金

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

中火變相「六氣六煤」 藍白批失信於民要求2028達無煤目標

相關新聞

胡志強出書！一句話暗諷賴政府 韓國瑜接棒飆金句酸「那個人」

兩岸關係陷入僵局，台中市前市長胡志強昨天表示，兩岸之間亟需有個對口，他是和平的絕對擁護者，堅決反對擁護和平的人被抹紅、被...

藍營基層：盧秀燕若選總統 應兼黨魁

國民黨主席今年改選，針對黨主席朱立倫交棒及總教練說，國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，朱若希望連任黨主席就是選手、不是...

「移轉投票」今年來不及公投…沒關係 藍白尋共識出這招補救

民眾黨立法院黨團先前提出兩項公投案，分別為重啟核三與國內移轉投票法制化，中選會上周決議「重啟核三公投」訂於八月廿三日投票...

普發現金有譜！在野稱年底前實現 為何民進黨不滿？

立法院本會期延會至七月底，藍白立委力拚全民普發現金，民眾黨團副總召張啓楷昨天說，「還稅於民」是本會期重要優先法案，起因自...

民進黨：賴總統自始守護、團結台灣

針對國民黨主席朱立倫接受聯合報專訪，抨擊賴清德總統獨裁且狠毒，總統府未作評論；民進黨強調，賴總統自始守護台灣主權、團結台...

語言能力遭疑不適任 林昶佐：8年時間在芬蘭語環境

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外界質疑他的語言能力。林昶佐今天說，過去閃靈樂團有4張樂團都是簽給芬蘭的公司，大概有7、8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。