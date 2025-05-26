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普發現金有譜！在野稱年底前實現 為何民進黨不滿？
立法院本會期延會至七月底，藍白立委力拚全民普發現金，民眾黨團副總召張啓楷昨天說，「還稅於民」是本會期重要優先法案，起因自去年稅收超徵五二八三億元，而今年又碰到美國高關稅衝擊，相關法制預計在一個月內完成三讀，並在今年底前實現全民普發現金。
民進黨團幹事長吳思瑤則質疑，在野黨無視財政紀律，想要透過「一次性大撒幣」作為罷免前的最後一搏，為了救罷免而討好；專家早已提醒，短期一次性大撒幣的經濟效益有限，況且透過立法權凌駕行政權，增加政府指定項目的預算支出，實有違憲疑慮，「相信行政機關或民進黨團都會研議憲法救濟程序」。
為了因應美國政府對等關稅政策，行政院提出規模四一○○億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團、民眾黨團也分別提出特別條例版本，兩者均刪除一五〇〇億元的「國土安全韌性」項目，同時增列全民普發現金六千至一萬元不等。
張啓楷昨指出，「本來就是人民的納稅錢，應該要還給大家」，目前法案已送出委員會，準備進入朝野協商。國民黨團總召傅崐萁表示，政府超收這麼多錢，本來就該還給人民；金額還可以溝通。
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