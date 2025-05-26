胡志強出書！一句話暗諷賴政府 韓國瑜接棒飆金句酸「那個人」

兩岸關係陷入僵局，台中市前市長胡志強昨天表示，兩岸之間亟需有個對口，他是和平的絕對擁護者，堅決反對擁護和平的人被抹紅、被說舔共，「台灣是什麼樣的社會，連擁護和平都不能講了嗎？」他也堅決反對任何一個台灣青少年到戰場上流血。

胡志強出版人生回憶錄，昨舉辦新書「我是胡志強，今天來報到」發表會，立法院長韓國瑜、海基會董事長吳豊山、僑委會前委員長焦仁和、台北市副市長李四川等許多政要到場，媒體人陳文茜、趙少康也出席與談。

胡志強說，政府的錢是民眾的稅金，交稅的也有民進黨支持者，編了預算就應該公平使用，「雖然現在政府的取向，跟我講的理想有點距離」。他也認為，一個國家要有競爭力，不是看國家，是看城市；一個城市要有競爭力，中央地方一定要協調配合，如果中央地方對著幹，國家就沒有希望。由於政院刪減地方補助款引發爭議，胡這番說法被解讀暗諷賴政府。

提及兩岸關係，胡志強感觸良多，不管大家接觸資訊如何，「台灣在國際上的孤立，比你想像嚴重得多」，兩岸關係亟需有對口，目前這樣的僵化，兩岸能不危險？他先前建議海基會與海協會不需要拘於形式，吃個飯有害處嗎？「如果吳豊山肯去南京中山陵謁陵，不帶政治敏感，海峽會長張志軍不會請吃個飯？」

胡志強說，兩岸之間不要太僵化，他的理想可能太高，但想想不犯法吧？他堅決反對擁護和平的人被抹紅、被說舔共，更堅決反對任何一個台灣青少年到戰場上流血。他也曾對兒子、孫子說，如果有一天收到兵役通知單要上戰場，「你不要去，老爸去！」

韓國瑜致詞時再度金句連發，他表示，自己與胡志強幾十年來努力，都想證明一句話「男人的價值不在頭上那幾根毛」，而在裡面裝了什麼樣有價值的東西；話鋒一轉，韓說很遺憾在立法院「我沒看到民進黨團總召柯建銘這樣的努力」。

韓國瑜也讚胡志強為人寬厚、幽默、熱情，不管是當了大學教授、外交部長、駐美代表，以及大台中市長，為台中建設奠定最厚實的基礎，工作表現大家有目共睹，他在胡志強身上看到慈悲、善良、溫和，是了不起的政壇前輩，也是完美的人格者。

陳文茜說，胡志強待人從不論資排輩，不以社會地位或金錢資源看人，內心只有是非；他更是全中華民國第一個願意編列預算補助反對黨出國辦外交的人。

趙少康大讚胡志強任內致力推廣觀光、飲食，尤其對牛奶太陽餅情有獨鍾，他自己也從此也迷上，「難怪太陽花學生也要偷拿，真的好吃。」