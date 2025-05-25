民團：檢視蔣介石獨裁統治 讓年輕世代辨歷史是非

辜寬敏基金會今天舉行「全面控制：總體檢蔣介石獨裁統治及其影響」新書發表會，基金會董事長王美琇說，出版這本專書是因為必須要和蔣介石算總帳，面對真實的歷史，是重建台灣人底氣的開始，也要給年輕世代和後代子孫清楚的歷史意識，以及是非價值的辨識基礎。

王美琇、519行動組合決策委員戴寶村、台北教育大學台灣文化研究所榮譽教授李筱峰、輔仁大學法律學系教授吳豪人，今天共同出席新書發表會。

王美琇說，蔣介石獨裁政權對於台灣社會造成深刻傷害，這個影響至今仍在；經歷過白色恐怖，讓整個台灣社會完全失去聲音，不敢參與政治、也不敢談論政治；現在台灣政治的兩極，病因也是來自蔣介石時代戒嚴統治。

王美琇表示，2025年的今天，蔣介石已逝世50年，可是台灣社會至今仍無法究責蔣介石的歷史責任，甚至無法寫進教科書，告訴後代子孫蔣政權獨裁統治的歷史真相。

她說，全台灣至今仍有1900多座蔣介石的雕像銅像，全國每一個市鎮最重要道路還是叫中正路。如果德國到處都是希特勒路，德國人民能受得了嗎，可是在台灣，蔣介石依然在生活周遭，威權陰影繼續籠罩台灣。

王美琇說，出版這本總體檢蔣介石專書，是因為必須要和蔣介石算總帳，是要對許許多多被奪去生命、人生、自由和尊嚴的人有個歷史交代，也要給年輕世代和後代子孫清楚的歷史意識，以及是非價值的辨識基礎。

李筱峰表示，最近聽到很多人說要「戰獨裁」，但蔣介石就是最典型獨裁，現在說要戰獨裁的人，當年面對蔣介石是喊萬歲；這本書檢討蔣介石，要讓大家了解專制獨裁政治不能再出現，一定要走民主、自由、人權、法治道路，不能讓對岸的一黨專政、獨裁政府掌控侵略台灣。

戴寶村說，蔣介石去世50年，但以中國國民黨為核心的成員，以及部分民眾仍盲目崇拜蔣介石，視其為神明；現正是努力推動清除不義之垢的時間點，破除對獨裁者的崇拜迷思，知蔣去蔣、清除一件就少一件。

吳豪人認為，現在恐怕沒有多少年輕人知道蔣介石，但老人們都記得，撰寫這本書是出於自身經驗，想要透過這本書告訴現在的年輕人，蔣介石等人是歷史上罕見的殺人魔王，而其留下來的負面財產，至今仍陰魂不散。