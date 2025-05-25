快訊

行動支付盛行、ATM將走入歷史？大陸5年消失30萬台只剩80萬台

新冠又來了！台中醫示警：都是一家一家人來 3症狀最明顯

震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

歐洲議會議員團訪台 將晉見賴總統、拜會立法院

中央社／ 台北25日電

歐洲議會議員團今天訪台，在台期間將晉見總統賴清德，拜會立法院與智庫。外交部表示，歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台支持，台灣將持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係，強化民主韌性。

外交部下午發布新聞稿指出，歐洲議會議員團於25日至30日訪問台灣，成員包括歐洲議會議員ReinisPozņaks、Beatrice Timgren及歐洲議會政策顧問JensVornøe。這是歐洲議會今年再次有歐洲議員訪團來台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會外交部長林佳龍、接受外交部政務次長吳志中款宴，並將與立法院、相關部會、公民團體代表與智庫，就台歐關係、區域安全、經貿合作等議題進行交流，以深入瞭解台灣最新政經情勢及未來政策走向。

外交部表示，歐洲議會長期以通過決議案、聯名函及議會質詢等方式展現對台灣支持，甫於今年4月2日表決通過的「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）年度執行報告決議案中納入友台文字，如譴責中國升高台海緊張情勢與持續扭曲聯合國大會第2758號決議，並呼籲歐盟協助台灣提升安全韌性等，展現歐洲議會新屆會期支持台灣的跨黨團共識。

外交部強調，誠摯感謝歐洲議會長期以來透過具體行動展現對台灣的堅定支持，台灣將在既有堅實友好的基礎上，持續深化與歐洲理念相近夥伴的合作關係，攜手強化民主韌性，共同構築穩固且互惠的價值同盟。

議員 對台 外交部

延伸閱讀

在野黨拚特別條例6月完成三讀 年底前實現全民普發現金

必須停止資助俄國！歐洲議會批准 7月對肥料課徵關稅

陸外交部將有新發言人？錢進已任外交部新聞司副司長

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

相關新聞

語言能力遭疑不適任 林昶佐：8年時間在芬蘭語環境

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外界質疑他的語言能力。林昶佐今天說，過去閃靈樂團有4張樂團都是簽給芬蘭的公司，大概有7、8...

偷酸柯建銘 韓國瑜讚胡志強價值「不在頭上幾根毛」

立法院長韓國瑜今出席台中市前市長胡志強新書發表會。他在致詞時再度金句連發，表示胡志強幾十年來努力，都想證明同樣一句話，「...

勸進盧秀燕參選國民黨主席？胡志強：給盧一點空間

國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕被視為熱門人選，被問及是否會勸進盧參選，台中市前市長胡志強今表示，盧秀燕一定會仔細審慎...

去年高規格接待賴總統過境 關島總督古蕾露首度訪台

美國關島總督古蕾露今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德。外交部表示，這是古蕾露上任後首次訪台，距離去年底接待賴總統過境關島...

總統府預算被凍害憲兵沒飯吃？專家：胡扯

日前總統府副秘書長何志偉在立院表示，如果總統府預算不解凍，再過兩星期就沒法付水電費，「阿兵哥會沒有飯吃」。何志偉的說法引...

下修換照年齡衝過頭？綠委批缺乏配套 憂衝擊長者票

新北三峽78歲老翁開車暴衝釀3死12傷重大事故，交通部長陳世凱祭出修法將換照年齡從現行75歲以上，下修至70歲以上等加嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。