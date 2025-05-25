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賴總統國安17策略 政院：研修10法案、12法規近百措施

中央社／ 台北25日電

總統賴清德因應國安提出17項策略。政院人士今天指出，行政院及所屬部會共研擬10項法案、12項法規命令及近百項措施及計畫，包括恢復軍事審判制度、提高現役軍人投敵刑責等，目前已在蒐整意見階段，相關修法正加速作業。

賴總統今年3月13日召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，針對台灣面對5大國安及統戰威脅，包括中國對國家主權挑戰、對軍隊滲透和間諜行為、混淆國人認同、藉兩岸交流介入台灣社會、以及藉「融合發展」吸引台商與台青等威脅，提出17項因應策略。

策略包括，全面檢討修正軍事審判法，恢復軍事審判制度；訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等；研擬在陸海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」的處罰；另還有針對申請中國證件進行必要清查及管理，以及防止中國透過網路或應用程式、AI等工具對台灣進行認知作戰及危害資安等。

政院人士今天表示，在政府提出17項具體因應策略的架構下，行政院及所屬各部會總共研擬10項法案、12項法規命令，及近百項措施及計畫，來建構更完善的國安法制。

政院人士指出，其中有關防止國軍滲透方面，除了會重新建置符合公平審判原則及正當法律程序的軍事審判制度，以兼顧軍隊紀律與人權保障，也將修法提高現役軍人投敵、降敵的刑責和增訂嚴懲對敵人宣誓效忠的行為，由於涉及層面廣泛，目前已在蒐整意見階段，不過相關修法作業正加速進行中，審查完竣後將儘速依程序提報行政院院會討論。

行政院長卓榮泰5月9日接受中央社專訪時也強調，針對這17項因應策略，行政院1個月內請政委召集相關部會，提出共100多項修法、計畫、措施，雖然尚未進入修法階段，但已陸續進行；針對政府爆發多起共諜案，也會著重執行對涉密人員特殊考核與國家機密保護措施，將先從行政院等中央機關開始做起。

行政院 國安法 修法

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