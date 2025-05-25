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語言能力遭疑不適任 林昶佐：8年時間在芬蘭語環境

中央社／ 台北25日電
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外界質疑他的語言能力。林昶佐今天說，過去閃靈樂團有4張樂團都是簽給芬蘭的公司，大概有7、8年時間都在芬蘭語環境中，過去演出也會跟芬蘭的工作人員、樂團一起巡迴。

「紐約時報」報導，芬蘭擁有全球人均比例最高的金屬樂團數，前立委與閃靈樂團主唱林昶佐在國際重金屬樂之都芬蘭具知名度，總統賴清德任命駐芬蘭代表是適當的決定。

林昶佐下午出席民進黨立委吳沛憶的感恩茶會。林昶佐受訪時表示，過去一年多來，外交、國安系統或是立法院有些出訪行程，如果有需求，他滿常代表台灣去開會，不管是東京、曼谷都去過，這段期間都與外交、國安系統保持聯絡，也討論過要如何盡自己的一份力。

林昶佐說，過去一年多來比較像是「個案式」的，現在等於是有一個崗位可以努力。他的太太Doris對芬蘭比他還熟，以前閃靈樂團巡迴演出時，因Doris是團長，要常跟芬蘭的經紀人一起去開會；如果人生的新任務要往芬蘭去，「她（Doris）OK，我就OK」。

對於遭質疑不諳芬蘭語，林昶佐表示，他大概有7、8年時間都在芬蘭語環境中，過去閃靈樂團有4張樂團都是簽給芬蘭的公司，巡迴演出時也跟芬蘭的工作人員、樂團一起巡迴，過了10年他記得的芬蘭語比較有限，「大概都是比較不正經的那些字」，但比較正經的芬蘭話Doris都還記得。

林昶佐說，這點如果有人擔心的話，倒是不用，「有個最嚴格的人就在我身邊」；另外有些人還擔心他會不會講英語，他笑著說，這還真的不知道要怎麼回應。

芬蘭 樂團 林昶佐

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