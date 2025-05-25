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偷酸柯建銘 韓國瑜讚胡志強價值「不在頭上幾根毛」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長韓國瑜今出席台中市前市長胡志強新書發表會。記者鄭媁／攝影
立法院長韓國瑜今出席台中市前市長胡志強新書發表會。記者鄭媁／攝影

立法院韓國瑜今出席台中市前市長胡志強新書發表會。他在致詞時再度金句連發，表示胡志強幾十年來努力，都想證明同樣一句話，「男人的價值不在頭上那幾根毛」，而在裡面裝了什麼樣有價值的東西；但很遺憾在立法院，「我沒有看到民進黨團總召柯建銘這樣的努力。」

韓國瑜致詞時讚胡志強為人寬厚、幽默、熱情，不管是從成長的過程，當了大學教授、外交官、外交部長、駐美代表，以及當了大台中的市長，給大台中建設奠定最厚實的基礎，任何工作的表現，大家都有目共睹。

韓國瑜也自嘲，現在立法院三黨不過半，後遺症就是「院長老得快」，這一年他老得很厲害，每次立院攻防吵鬧喧嘩，甚至肢體衝突，他坐在主席台上拿了紙筆一直寫「心」，寫了幾個月終於參透，三黨不過半，院長心性修為大幅提升。

他也說，在胡志強身上看到慈悲、善良、溫和，真的讓人感覺他是了不起的政壇前輩，也是完美的人格者。

韓國瑜 胡志強 立法院 柯建銘

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