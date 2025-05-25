快訊

雨還在下！7縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

留美夢恐破碎？川普轟哈佛收不友善國家學生 台灣準新生哀求「總統行行好」

無照駕駛將比照酒駕重罰 藍委黃健豪：早該修法並沒入車輛

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪。圖／聯合報系資料照片

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死亡數據並未明顯下降，早就該進一步修法，應比照假車牌的模式，納入沒收車輛的罰則，才有機會嚇阻這類行為。

台灣近日發生多起高齡駕駛事故，民團今發起遊行並至交通部抗議，交通部長陳世凱今透露，未來擬把無照駕駛視為酒、毒駕重罰，除罰款無上限，將當場扣牌扣車，車主連帶受罰，會找相關單位討論，6月底前將法案送行政院；另外，協助長者安全駕駛3策略會在3個月內提出。

黃健豪指出，無照駕駛的死亡案件件數跟死亡數已經超越酒駕案件，2023年針對無照駕駛修法後，確實有將罰鍰提高，但無照駕駛肇事並導致死亡的數據並未明顯下降，主因為無照駕駛者可雙手一攤說「沒錢」或是有未成年情況，就這樣不繳了，所以事故持續發生。

黃健豪認為，單單加重處罰的金額沒用，早就該進一步修法，而這他過去質詢時就也強力主張，並應該比照假車牌的模式，納入沒收車輛的罰則，才有機會嚇阻這類行為。他補充，交通部說可以扣繳牌照，但僅針對個別車輛，駕駛者仍然可以去開其他車，假車牌問題後來用「沒入車輛」來處分，無照駕駛也應朝此方向走。

國民黨立委黃健豪指出，2023年針對無照駕駛修法後，確實有將罰鍰提高，但無照駕駛肇事並導致死亡的數據並未明顯下降。圖／黃健豪提供
國民黨立委黃健豪指出，2023年針對無照駕駛修法後，確實有將罰鍰提高，但無照駕駛肇事並導致死亡的數據並未明顯下降。圖／黃健豪提供

無照駕駛 修法 交通部長

延伸閱讀

台中3藍委恐團滅？ 國民黨秀民調：四成反對罷免

中火變相「六氣六煤」 藍白批失信於民要求2028達無煤目標

最新民調台中3藍委恐遭罷免？ 藍營批專業不足、貽笑大方

阿北沒有挺錯人 民眾黨「退貨宣講」台中3名藍委上台力挺

相關新聞

勸進盧秀燕參選國民黨主席？胡志強：給盧一點空間

國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕被視為熱門人選，被問及是否會勸進盧參選，台中市前市長胡志強今表示，盧秀燕一定會仔細審慎...

去年高規格接待賴總統過境 關島總督古蕾露首度訪台

美國關島總督古蕾露今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德。外交部表示，這是古蕾露上任後首次訪台，距離去年底接待賴總統過境關島...

總統府預算被凍害憲兵沒飯吃？專家：胡扯

日前總統府副秘書長何志偉在立院表示，如果總統府預算不解凍，再過兩星期就沒法付水電費，「阿兵哥會沒有飯吃」。何志偉的說法引...

下修換照年齡衝過頭？綠委批缺乏配套 憂衝擊長者票

新北三峽78歲老翁開車暴衝釀3死12傷重大事故，交通部長陳世凱祭出修法將換照年齡從現行75歲以上，下修至70歲以上等加嚴...

無照駕駛將比照酒駕重罰 黃健豪：早該修法並沒入車輛

交通事故頻傳，交通部今宣布「無照駕駛擬修法比照酒駕懲處重罰」，國民黨立委黃健豪表示，過去有針對無照駕駛修法提高罰鍰，但死...

故宮「台版羅浮宮」計畫大復活 蔣萬安怎接燙手山芋？

賴清德總統上任後力拚去蔣化，內政部研議全台中正路改名。其實不只如此，故宮博物院預算日前解凍案，其中新故宮計畫要建「台版羅浮宮」在正門口蓋玻璃亭，遭批去中化、毀容國寶。據本報掌握，故宮本月悄悄將此案送台北市文資會審議，將成台北市長蔣萬安的燙手山芋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。