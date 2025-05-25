勸進盧秀燕參選國民黨主席？胡志強：給盧一點空間

國民黨主席今年改選，台中市長盧秀燕被視為熱門人選，被問及是否會勸進盧參選，台中市前市長胡志強今表示，盧秀燕一定會仔細審慎考慮，不會輕易決定，要大家有點耐心，給她一點空間。

胡志強今出席新書發表會，立法院長韓國瑜、海基會董事長吳豊山、僑委會前委員長焦仁和、台北市副市長李四川皆與會，多名國民黨立委、市議員、媒體人也到場。國民黨主席朱立倫未現身，引發聯想。

胡志強受訪時表示，他相信是有邀請，但朱立倫現在忙反罷免的事情，很多人邀了也不見得能來，辦什麼活動都不可能心中希望來的人都來，每個人都很忙，他也沒什麼政治影響力和魅力，自己要了解自己的限制。「我感謝能來的人，也體諒不能來的人。」

盧秀燕對於是否參選黨主席陷入長考，媒體詢問，是否會找盧聊聊或勸進？胡志強說，等盧願意跟他談的時候，他當然願意談，「我了解盧秀燕很深，她一定會仔細審慎考慮，不會輕易決定，」如果盧不想到處問、打草驚蛇，也要尊重她。

媒體追問，胡自己是否會參選？胡志強則笑答「那是上一輩子的事，那時候你還沒出生。」

胡志強也說，國民黨現在處境非常困難，應該置之死地而後生，能做的事都要做，民進黨能做的事都在做了，很可能一年前他們就決定要改變國會情勢，他覺得國民黨沒有好好準備。

胡志強認為，國民黨一定要置之死地而後生，不要有太多顧忌，國民黨已經到今天這個地步，如果還有私念，他是講個人不是針對任何對象，大家求付出就好，要救這個黨，是不求從這個黨再得到任何東西。