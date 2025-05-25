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AIT副處長柯傑民將離任 林佳龍頒贈睦誼外交獎章

中央社／ 台北25日電

美國在台協會副處長柯傑民將離任，外交部長林佳龍今天於社群媒體表示，他日前代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」給柯傑民，感謝他對台美關係的貢獻；柯傑民則說，很榮幸能在關鍵時期與台灣同行。

美國在台協會（AIT）副處長柯傑民（JeremyCornforth）於2021年7月抵任，將在近期離任，外交部23日頒贈「睦誼外交獎章」予柯傑民。

林佳龍下午於臉書發文表示，柯傑民抵任時正值國際社會對台灣關注逐漸升高的關鍵時期，這4年來，台灣在國際舞台的能見度大幅提升，台美關係也持續深化，不僅美國政府對台支持力道提升，國會更展現跨黨派的友台共識，台美雙邊合作拓展到安全、貿易、科技、國際參與等多個重要領域。

林佳龍指出，今年適逢「全球合作暨訓練架構」（GCTF）成立10週年，感謝柯傑民積極推動GCTF的發展，持續擴展台灣的國際參與空間。GCTF也從台、美兩大創始夥伴，到日本、澳洲與加拿大等理念相近國家陸續加入正式夥伴行列，成為國際交流與合作的重要平台。期盼柯傑民赴任澳洲後，能持續支持GCTF，促進台灣與更多國家的實質交流與夥伴關係。

根據林佳龍貼文，柯傑民說，感謝AIT與外交部團隊在其駐台期間提供的支持和協助，隨著台美共同努力，越來越多國家肯定台灣的重要性，樂意與台灣深化合作。除了GCTF，雙方在經濟領域也透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）取得多項具體成果，展現堅實的夥伴關係。

柯傑民表示，駐台4年的經歷是他外交生涯中很重要的一部分，將永遠銘記在心。相信台灣會持續成為現代、繁榮且民主的全球燈塔，並深感榮幸能在這段關鍵時期參與其中，與台灣同行。

美國在台協會 外交部 台美關係

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