去年高規格接待賴總統過境 關島總督古蕾露首度訪台
美國關島總督古蕾露今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德。外交部表示，這是古蕾露上任後首次訪台，距離去年底接待賴總統過境關島僅數個月，足見她對台灣的重視與情誼。
外交部下午發布新聞稿指出，美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）伉儷於25日至31日率團訪台，此行是古蕾露2019年上任後首次訪問台灣，距離去年12月她以高規格接待賴總統的「繁榮南島 智慧永續」之行過境關島僅有數個月，格外彰顯她對台灣的重視與情誼，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見賴總統，並接受總統與外交部長林佳龍分別款宴；另外也將拜會交通部及城市首長，出席台北國際觀光博覽會，並與觀光、醫療及農漁等產業代表進行交流，以拓展雙邊多領域合作關係。
外交部表示，台灣與關島共享南島民族文化，也是堅定的民主夥伴；台灣是關島人民醫療轉診首選，關島則是台灣民眾心中的旅遊勝地，雙方珍視彼此多面向的連結。古蕾露此次訪台，將進一步深化雙方互利互惠、休戚與共的夥伴關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言