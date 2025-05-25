總統府預算被凍害憲兵沒飯吃？專家：胡扯

日前總統府副秘書長何志偉在立院表示，如果總統府預算不解凍，再過兩星期就沒法付水電費，「阿兵哥會沒有飯吃」。何志偉的說法引起在野立委質疑誇張， 中華戰略學會資深研究員張競則表示，伙食費是軍職人員個人給予一部份，因此官兵伙食費是隨著當月薪餉發放；只要薪餉正常發放，伙食費就必然會正常撥發，不會沒有飯吃。

張競25日以「不要造謠沒飯吃，談談部隊伙食費」為題表示，「憲兵弟兄沒飯吃」顯然是惡質放話，軍職官兵伙食費是依據各個單位每月薪餉發放額度撥發，伙食費是軍職人員個人給予一部份，隨著當月薪餉撥發到官兵所屬單位。換言之，當月有多少官兵在該單位關餉，就會依據薪餉發放員額來計算並且撥發伙食費。

張競說，實務上在前一個月26日，伙食費就會「預撥」到各個單位，讓各單位能夠先獲得辦理伙食採購作業所需資金。等到月初發放薪餉時，若有官兵發生非預期人員異動、撤職、停職、羈押、調差、失蹤或是任何其他不能如預期發放薪餉狀況時，就會辦理伙食費差額追繳或是補發作業。總而言之，只要正常發餉，就會撥發伙食費。

他表示，假若軍職人員因案繫獄或是被羈押時，此時就會停止發放薪餉，但會另行撥發稱為「囚糧」之伙食費用。在這種狀況下，此類人員伙食費就與薪餉不再結為一體。另外，軍職人員派駐海外任職或是奉核前往他國受訓與進修，薪資待遇會另行核算，就不會再隨著薪餉撥發伙食費；但當其在海外任職結束或是完成進修訓練任務返國後，就立即依其薪俸發放作業，恢復撥發伙食費。

張競的結論是，薪餉是立院無法刪除的開支，只要官兵領到薪餉，就不會沒有伙食費。