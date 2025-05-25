下修換照年齡衝過頭？綠委批缺乏配套 憂衝擊長者票

新北三峽78歲老翁開車暴衝釀3死12傷重大事故，交通部長陳世凱祭出修法將換照年齡從現行75歲以上，下修至70歲以上等加嚴措施。有民進黨立委直指，高齡不等同危險駕駛，且下修換照年齡須有交通津貼或足夠公共運具，在配套未具備前，政策衝太快，反倒讓人質疑是應付，且作法粗糙，更有綠營人士憂心會因此流失長者票。

針對高齡駕駛議題，交通部日前提出數項改革，分別為下修高齡駕駛換照年齡自75歲降至70歲，另新增認知、危險感知與四肢靈活度等檢測，有違規或肇事紀錄者將增加回訓制度，並納實地訓練，及提供繳回駕照者TPASS交通補助。

「改革不能一刀切。」一名民進黨立委指出，年齡充其量只是判斷身心衰退的依據，觀察台灣肇事年齡及近期衝撞行人事件，都能看出高齡不等同危險駕駛，不適合開車的駕駛，不會只是因為年齡問題，若不檢討整體換照制度、如何追蹤這群高危險族群，只從年齡下手，無非是頭痛醫腳，更有年齡歧視意味。

另名民進黨立委點出，偏鄉交通並不便捷，許多長者若不倚靠機車、汽車出行，幾乎難以移動，但在缺乏大眾運輸情況下，提出TPASS交通補助做為誘因，反而顯得不接地氣，若交通部貿然下修換照年齡，等同直接衝擊中南部偏鄉銀髮族自由移動的權利。

也有綠營人士直言，高齡換照下修至70歲是否有科學依據？若下次發生68歲老人衝撞事件，換照年齡是否又要下修到65歲？顯然年齡絕非改革重點，貿然執行不僅方向錯誤，還可能意外流失長者選票，不可不慎，「這次確實衝太快」。

該人士認為，包括交通設計、駕駛人回訓機制都該一併檢討，並要確實追蹤實際有發生違規肇事紀錄的族群。