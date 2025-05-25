快訊

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

聽新聞
0:00 / 0:00

下修換照年齡衝過頭？綠委批缺乏配套 憂衝擊長者票

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。圖／本報資料照片
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。圖／本報資料照片

新北三峽78歲老翁開車暴衝釀3死12傷重大事故，交通部長陳世凱祭出修法將換照年齡從現行75歲以上，下修至70歲以上等加嚴措施。有民進黨立委直指，高齡不等同危險駕駛，且下修換照年齡須有交通津貼或足夠公共運具，在配套未具備前，政策衝太快，反倒讓人質疑是應付，且作法粗糙，更有綠營人士憂心會因此流失長者票。

針對高齡駕駛議題，交通部日前提出數項改革，分別為下修高齡駕駛換照年齡自75歲降至70歲，另新增認知、危險感知與四肢靈活度等檢測，有違規或肇事紀錄者將增加回訓制度，並納實地訓練，及提供繳回駕照者TPASS交通補助。

「改革不能一刀切。」一名民進黨立委指出，年齡充其量只是判斷身心衰退的依據，觀察台灣肇事年齡及近期衝撞行人事件，都能看出高齡不等同危險駕駛，不適合開車的駕駛，不會只是因為年齡問題，若不檢討整體換照制度、如何追蹤這群高危險族群，只從年齡下手，無非是頭痛醫腳，更有年齡歧視意味。

另名民進黨立委點出，偏鄉交通並不便捷，許多長者若不倚靠機車、汽車出行，幾乎難以移動，但在缺乏大眾運輸情況下，提出TPASS交通補助做為誘因，反而顯得不接地氣，若交通部貿然下修換照年齡，等同直接衝擊中南部偏鄉銀髮族自由移動的權利。

也有綠營人士直言，高齡換照下修至70歲是否有科學依據？若下次發生68歲老人衝撞事件，換照年齡是否又要下修到65歲？顯然年齡絕非改革重點，貿然執行不僅方向錯誤，還可能意外流失長者選票，不可不慎，「這次確實衝太快」。

該人士認為，包括交通設計、駕駛人回訓機制都該一併檢討，並要確實追蹤實際有發生違規肇事紀錄的族群。

高齡駕駛 民進黨 偏鄉 交通部長

延伸閱讀

名列「抗罷四本柱」 黃國昌：面對民進黨專制獨裁 全民都是關鍵力量

反廢死公投被駁回 朱立倫轟中選會：民主殺手

毒理專家批下修換照年齡「懲罰高齡駕駛」 交通部長留言回擊

高齡駕駛肇事攀升 立委籲加裝ADAS駕駛輔助系統 交通部：3個月研議

相關新聞

下修換照年齡衝過頭？綠委批缺乏配套 憂衝擊長者票

新北三峽78歲老翁開車暴衝釀3死12傷重大事故，交通部長陳世凱祭出修法將換照年齡從現行75歲以上，下修至70歲以上等加嚴...

在野黨拚特別條例6月完成三讀 年底前實現全民普發現金

立法院本會期延會至7月底，藍白立委力拚全民普發現金，民眾黨團副總召張啓楷今天說，還財於民是本會期重要優先法案，起因自去年...

總統府預算被凍害憲兵沒飯吃？專家：胡扯

日前總統府副秘書長何志偉在立院表示，如果總統府預算不解凍，再過兩星期就沒法付水電費，「阿兵哥會沒有飯吃」。何志偉的說法引...

880億紓困中小企業「看到吃不到」 綠憂2026遭選票教訓

賴清德520就職周年，民眾黨主席黃國昌替中小企業主發聲，指出這一年通膨、物價飛漲，國際經貿關係緊張下的高關稅危機與匯率，中小企業承受高壓。雖然行政院編列880億元特別預算案，但中小微企業擔憂看得到吃不到，民進黨許多民間「金主」多是來自中小企業，地方基層已憂心，中央若不提出具體內容，恐會讓這些中小企業失去對民進黨的信心，最快將從2026選票上反撲。

櫻井翔訪總統引熱議 郭雅慧揭密媒體分眾精準溝通

日本天團「嵐」成員櫻井翔近日專訪總統賴清德，網路討論熱烈。總統府發言人郭雅慧今天分析520就職週年，府院媒體專訪的鋪排節...

櫻井翔專訪總統 專家：文化外交創造情緒共鳴與認同

QSearch的創辦人周世恩今天分析日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪總統賴清德播出後72小時內的聲量發現，日本相關貼文正面評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。