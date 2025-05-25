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在野黨拚特別條例6月完成三讀 年底前實現全民普發現金

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照

立法院本會期延會至7月底，藍白立委力拚全民普發現金民眾黨團副總召張啓楷今天說，還財於民是本會期重要優先法案，起因自去年稅收超徵5283億元，而今年又碰到美國高關稅衝擊，相關法制預計在1個月內完成三讀，並且在年底前實現普發現金。

為了因應美國政府對等關稅政策，行政院提出規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國民黨團、民眾黨團也分別提出特別條例版本，兩者均刪除1500億元的「國土安全韌性」項目，同時增列全民普發現金6000至1萬元不等。

張啓楷今天受訪時指出，「還假於民」與「還稅於民」都是本會期重要的優先法案，其中前者已經經過立法院會三讀通過，後者則起因自去年稅收超徵5283億元，而今年又碰到美國高關稅衝擊及通膨壓力，因此普發現金更具有其正當性，「本來就是人民的納稅錢，應該要還給大家。」

張啓楷說明，立法院經濟、財政委員會聯席會議上周審查特別條例，目前已經送出委員會準備進入朝野協商，按照現行立法院議事規則，1個月內就要送到院會進行二、三讀程序，「這個法案可以在本會期順利通過。」

至於普發現金數額，張啓楷表示，民眾黨團主張每人6000元，而國民黨團則是每人1萬元，只有民進黨團至今一毛不拔，依照當前立法院結構與政治形勢，應該能夠在今年底前實現普發現金，至於屆時要全民普發多少金額，仍有待朝野黨團進一步共同討論。

立法院 民眾黨 普發現金 張啓楷 國民黨

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