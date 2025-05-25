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賴清德「國安簡報」邀來在野 郭正亮曝背後動機：修理國民黨

聯合新聞網／ 綜合報導
總統賴清德就職屆滿一年。圖／聯合報系資料照
總統賴清德就職屆滿一年。圖／聯合報系資料照

總統賴清德就職屆滿一年，邀請在野黨主席參與「重要國安情勢簡報」，並強調願意推動朝野對話、強化政黨合作。不過，前立委郭正亮卻指出，賴清德背後的動機恐怕沒那麼簡單，實際目標是要修理國民黨、警惕民眾黨，讓兩個黨分裂。

賴清德20日發表就職周年談話，除提及將努力推動朝野間對話合作，也指示國安團隊規劃「重要國安情勢簡報」，並邀請在野黨主席參與。對此，國民黨主席朱立倫在21日的中常會中回應表示，自己早已多次釋出善意，願意針對國家安全、國是會議等重要議題展開對話。他也點出，台灣當前面臨國防、經濟、能源、科技、社會、環境等多重安全挑戰，應由朝野共同面對、集思廣益。

然而，前立委郭正亮在其節目《亮話天下》中分析指出，賴總統提出「國安簡報」的動機恐非單純。他認為，民進黨歷來在大規模罷免行動中頻繁指控在野陣營與中共有關，如今卻主動邀請他們參與國安簡報，顯得前後矛盾。

郭正亮直言，賴清德真正的目的是政治操作，而非政策討論。他分析，此舉一方面可能藉由「國安簡報」對國民黨進行政治攻擊，一方面則是試圖測試民眾黨的態度，看民眾黨在國安議題上要站在哪一邊，藉此加深藍白之間的裂痕。

他補充，目前賴清德的政治重點，已鎖定立法院罷免案、新北市明年地方選戰，以及2028年尋求連任，國安簡報只是一個政治工具，用來強化權力布局與選舉籌碼。

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