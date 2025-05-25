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丹麥台灣商會舉辦活動 挺台參與WHA

中央社／ 斯德哥爾摩25日專電

為支持台灣參與WHA丹麥台灣商會於5月24日下午在哥本哈根市Hans Tavsens Park舉辦活動，邀集關心全球公衛、人權及民主價值的旅丹僑胞及當地友人一同響應挺台參與WHA。

現場並與哥本哈根唯一台灣餐廳Nihao Yao合作，備有台式餐點供與會人士享用。活動藉由現場台灣醫衛簡介、援外說明及野餐交流，讓與會民眾更瞭解台灣對國際醫療體系貢獻及參與之必要性。

丹麥台灣商會財務長王宥芯首先介紹台灣自2000年起與各國進行不同醫療合作與援助成果。她表示，台灣商會的成員，多數是長期旅居海外的台灣人，無論身在何處，對台灣的關懷始終不變。大家都有一個共同的心願，就是希望台灣能在國際上有公平發聲與參與的機會，特別是在攸關全球公共健康的重要平台上。

王宥芯說，主辦這場聲援台灣參與WHA的活動，對丹麥台灣商會來說不只是表態，更是一種責任。她表示，「我們親眼看見台灣在防疫與醫療領域的成就，也深知台灣能為全球公共衛生帶來實質貢獻。」

王宥芯表示，希望透過這些為台灣發聲的行動，能引起丹麥社會的關注，後續會透過一些商會活動推廣台灣，讓丹麥人民更認識台灣，進而支持台灣。

駐丹麥代表鄭榮俊致詞表示，感謝商會夥伴通力合作及各位與會友人之參與，使支持台灣國際參與之聲，得以再次於丹麥傳達。

他表示，國際社會於疫情期間所領悟的教訓，是防疫工作必須全球協同一致才能克盡成功，任何缺少台灣這樣有能力也有意願貢獻己力的防疫體系，都不能自詡代表全球；更何況世界衛生組織（WHO）以「Leave No One Behind」為宗旨，全台2300萬人權益被排除在外，實為一大諷刺。

他說，台灣雖已連續9年未獲邀請參與WHA，正如總統賴清德24日接見「世衛行動團」時表示，為維護台灣人民的健康權益，我們加入WHO及參與WHA的決心不會因為政治因素而受阻。

當日活動舉辦書法體驗，讓與會者寫下他們的期許，丹麥民眾也共襄盛舉。除了旅居丹麥的台灣僑民與當地民眾之外，也有來自美國洛杉磯的台僑特地到場聲援並與旅丹僑胞互動交流，展現旅外國人團結一致之情誼。

台灣人 丹麥 WHA

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