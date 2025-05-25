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【專家之眼】兩岸併購說用詞新穎 未見社會比較思考

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統日前提出「兩岸併購說」，看似以口語方式對兩岸前景提出新的見解。也因用詞新穎，引起不同解讀。本文推敲賴總統用意、指出該說奇妙之處，並希盼社會警覺政客信口開河之弊。

賴總統對於相關話題說，「中國對台的談判策略不是如此，也就是說你如果要談判，台灣如果要談判，台灣要先接受台灣是中華人民共和國的一部分，也就是要接受一個中國原則…...中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，對吧？不是台灣來提條件，讓你說要或不要。」

主要批評認為，賴此說是賣台。並指出如果是藍營領導講出類似的話，絕對會被網民出征云云。從外國例子看，也從沒聽過哪國元首會提到併我要提條件。最近例子是美國川普總統說希望加拿大成為美國第51州。加拿大主要政黨領袖沒有不嗆回去的。但賴就這麼輕鬆地講出來了。這凸顯賴對支持民意不會流失的信心，從後續反應看來，部分台人也對他真的很信任。

另一邊則為之辯護。例如稱：世界各國有關企業併購的法令，基本上皆規定，不得以暴力、脅迫、暗算或詐欺方式為之；而應由擬購方公開提出併購條件，送請被購方股東會決議接受與否。這個程序正義，如果應用於兩岸之間，則應由中共國公開提出統一條件，送請台灣以公民投票方式決定接受與否云云。

此說應比較接近賴過去想法。畢竟起手式是兩間獨立公司，暗示兩國，而由公民投票決定，也符合執政黨《臺灣前途決議文》論述。如果中共真的來提條件，等於先承認兩國，至於後面談什麼怎麼談？再吐口水破局太簡單了。

兩岸沒有互信基礎，提什麼都屬枉然。賴先在訪談裡講與事實不符的說法，例如中共未講過：要先接受台灣是中華人民共和國的一部分才能開始談判。這是為後面抹紅在野黨鋪墊。但總體看來，硬加上這些無實益的一段，恐怕是對美交代之用。

而辯護說也有不少吐槽點。例如提到世界各國有關企業併購法令皆規定不得以暴力、脅迫、暗算或詐欺方式為之，但不講對岸，就即便是台灣的《公司法》、《企業併購法》，也沒有類似規定，而如果是敵意併購，怎會不用些手段呢？

主要批評者則多從綠營邏輯進攻。但號稱多元的台灣對此議題不是只有這個邏輯。這就要提起過去中華民國政府一貫主張的「九二共識」等相關立場。兩相比較談判對等與誰提條件問題：前者賴直接稱中國大，台灣小。雖然從土地等具體條件看來確實如此，但過去中華民國歷任政府從未自認較小，至少在李登輝之前的總統觀點來看，大小取決於時勢潮流及民意；而「九二共識」是當年李登輝執政時提出，中共接受，前提就已設定雙方對等。此外，能坐上談判桌，也暗示了對等地位。賴先講大小，如何對等？

後者賴則要中共先開條件。但其實不僅中共早就開過，我們也有自己的《國統綱領》進程主張。從部分台人對「九二共識」等主張不了解也不願了解，與對賴說法的不在意來看，難道他們寧願接受中共提統一條件，也不願看看自己政府提了什麼嗎？這也太奇怪了。唯一說得通的解釋，就是他們相信賴只是空口亂講而已。

然而，民主政治沒有什麼現代公民一定要相信政府或政客的道理。人民容許政客信口開河，等未來發現政客膽子越練越大，覺得說什麼人民都沒意見，展開行動時，人民後悔就來不及了。

賴清德 執政黨 九二共識 中共

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