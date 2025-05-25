谷立言：深化美台關係 延續和平

美國總統川普上台後的美台關係備受關注，美國在台協會駐台北處長谷立言昨天表示，美台雙方透過打造關鍵產業安全供應鏈、合作加強社會韌性或雙向投資深化美台夥伴關係，將確保過去四十五年所守護的和平能再延續下一個四十五年甚至更久。

他強調，這份和平讓台灣有空間蓬勃發展，成為全球敬佩的經濟成功故事，只要一起努力，就能確保下一代承接這成功故事，還能開創更輝煌的未來。

谷立言與國民黨主席朱立倫、國安會副秘書長徐斯儉昨天出席由台大國安社舉辦的「二○二五青年國家安全論壇」開幕儀式。

谷立言指出，美台關係建立在深厚經濟連結和共享利益上，並且因為美台人民情誼而更加堅韌，這樣的情誼禁得起時間考驗，橫跨美國歷屆政府、不同政黨，始終如一。

谷立言說，他身為ＡＩＴ處長，優先的目標是安全、韌性與連結，過去兩個星期他率領台灣訪問團赴美，期間參加select USA投資峰會，台灣有一三○家公司、超過一八○人參與這場盛事，並且也針對ＡＩ、半導體和無人機等三大產業，走訪美國好幾個州，他強調，這三項產業至關重要，不但協助美台推動安全韌性連結的目標，也讓美國與台灣更強大、安全、繁榮。

朱立倫表示，國安議題除了國防、兩岸，還包括經濟、能源、科技、社會等重要安全議題。他指出，國防預算的提高也是全世界共同的要求，國民黨最近在討論，立院黨團應該主動針對加強國防、國防現代化提出相關法案。

朱立倫強調，國防預算的提高不單只是軍事採購，還包括如何強化國土防衛韌性、中央地方合作的社會安全韌性，還要更著重人才培養。

他針對能源安全表示，核電也是國家安全的重要議題，當台灣能源全部依靠進口時，萬一有天災、意外和衝突，不但沒電、沒網路更沒有作戰能力。除了核電延役外，更要在電業法等其他法律中將能源安全也納入國安議題。