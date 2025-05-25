首波清查軍公教具結無大陸證件 逾99%完成

政府清查軍公教人員持有大陸證件，陸委會指出第一波已經有卅七萬一二○三人完成具結，對於日前媒體報導，有教師半年被要求具結高達七次之多，陸委會則強調每人只需具結一次。

陸委會昨天表示，本次專案清查結果，以軍公教核心人員為優先對象，包括總統府、五院等五十二個重要行政機關、國防部所屬以及全國二○九所各級公立學校兼任行政職人員等，計卅七萬一二○三人完成具結，完成率高達百分之九十九點八七，「絕大多數同仁均配合國家法令與政策進行清查工作」。

針對媒體報導教師半年具結七次，陸委會澄清「明顯與事實不符」。據指出，我國公務體系龐大，在同一機關內還存在人事、主計、政風、教育等各種不同體系人員。「各用人體系以行政指導方式函轉要求落實，實屬必然」。但政府自始確立即「每人只需具結一次，不用重複具結」。

政府要求軍公教具結的內容，包含未在大陸領護照與設戶籍、領身分證、定居證或居住證。其中領取大陸護照、身分證均屬違法，但定居證、居住證並未有法律明定，而陸委會四月中旬已以令釋界定領取大陸定居證等同設有戶籍，惟大陸國台辦四月底則指「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

另，移民署先前寄發一點二萬分通知書給陸配與陸配二代要求補繳除籍證明，海基會副秘書長黎寶文廿三日表示，四月一日至五月廿二日，申請驗證在台灣定居的大陸戶籍公證書的資料有三七四五件，申請補發公證書一一九件，共三八六四件，較去年同期增加逾四倍。

陸委會主委邱垂正日前指出，目前累計一一九二人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷我方戶籍，這次清查的陸配已有一七八四人繳附除籍證明，申請具結者至五月廿日共有八八○人、申請延後赴陸有三五二人、各種疑難雜症申請有四八五人。