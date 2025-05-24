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惠恕仁結束訪台行程 外交部：深化台帛邦誼

中央社／ 台北24日電

外交部表示，帛琉共和國總統惠恕仁來台國是訪問團今天圓滿結束行程，惠恕仁此次會晤總統賴清德，出席國宴並與賴總統共同見證簽署台帛「技術合作協定」及「外交人員訓練及交流合作協定」等行程，成功深化台帛邦誼。

外交部今天發布新聞稿指出，惠恕仁（Surangel S.Whipps, Jr.）此行是延續賴總統去年12月「繁榮南島智慧永續」之旅，以及外交部長林佳龍今年1月擔任總統特使率產業考察團等訪帛行程，持續深化台灣與帛琉在「榮邦計畫」下多元且深厚的合作關係，展現兩國攜手推動永續發展的堅定承諾，相關成果豐碩。

外交部表示，惠恕仁此行由林佳龍陪同赴中南部參訪「榮邦計畫」相關產業，見證台灣在「總合外交」政策下，持續協助帛琉提升以觀光產業為核心的經濟韌性，展現台帛合作的具體成果。

外交部指出，訪團今天離台，由外交部常務次長陳立國代表政府送機；台帛建交已26年，邦誼篤睦，雙方持續在各領域展現互信與合作。外交部將秉持台帛雙邊緊密良好的合作夥伴關係，持續推動「榮邦計畫」以深化台帛友好邦誼，共同促進印太地區之和平、穩定與繁榮。

惠恕仁 帛琉 外交部

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