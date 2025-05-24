原民綜合發展基金將停擺？ 原民會：營運穩健

針對立委高金素梅日前質疑原住民綜合發展基金恐將停擺，而禁伐補償也編列不足等，原民會主委曾智勇今天說，原住民族綜合發展基金營運穩健，禁伐補償金將依規定發放。

無黨籍立委高金素梅日前在立法院以及臉書粉絲專頁上發文指出，原住民族綜合發展基金告急，認為行政院長期不撥錢也不協助，若不處理，族人依靠的微笑貸、房屋貸款都將全面停擺以及禁伐補償編列不足等議題。

對此，原民會今天發布新聞稿指出，原住民族綜合發展基金依原住民族基本法規定，是為協助原住民族社會發展等業務而設，以貸款為例，截至今年3月底止，累計核貸4萬1371件，金額達新台幣142.66億元。

而114年也編列貸款預算6.88億元，截至3月底，已核貸312件，核貸金額1.88億元，達成率27.34%，基金運營穩健；原民會也強調，縱使有不足，行政院也將予以撥充協處。

至於禁伐補償，原民會指出，禁伐補償從114年起由每年每公頃3萬元調升為6萬元，今年已向行政院提出追加預算並籌編明年公務預算52.15億元，相關行政程序作業都正依規定進行。

另外，針對原民會推動的部落公法人試辦計畫，高金素梅也質疑該計畫沒有公開評選標準，連實施辦法都不願公布，恐淪為黑箱試辦。

原民會對此表示，正因法務部及立法院法制局指出現行法律對於部落公法人的授權不足，也如高金素梅質詢所提族群內部對於制度推動有疑慮，現階段才會藉由「部落公法人試辦計畫」，累積制度運作經驗，作為後續擴大試辦或法制設計基礎。

原民會最後說明，全台灣有743個部落，為避免逐級提報耗時費日影響試辦時效與資源整合，並兼顧族群與區域的多樣性、有效控管試辦範圍並確保執行品質，原民會採取主動評估與擇定的方式，讓試辦更聚焦、更具成效，未來也願意持續傾聽各界意見，並用透明、務實的方式，一步一步走得更穩。