快訊

大稻埕球場涼亭「他坐2天一動也不動」 熱心路人查看驚覺已身亡

挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副偵訊認了：當時在睡覺

想活到100歲未必憑運氣！醫學專家曝培養一習慣「比上健身房更有用」

美國退出WHO 賴總統：台灣不會放棄加入

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「世衛行動團」時表示，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天接見「世衛行動團」時表示，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念。圖／取自總統府Flickr

賴清德總統今天接見「世衛行動團」時表示，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。但賴總統也強調，為了台灣的健康人權，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是台灣人民不變的理念，「不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開」。

賴總統先聽取世衛行動團團長、衛福部長邱泰源的成果報告，以及無任所大使吳運東這些年參與世衛行動團的經驗分享。

賴總統隨後致詞時表示，要代表國家感謝邱泰源及團員辛勞，也感謝吳運東過去25年來，造訪日內瓦、日本，以及歐洲各國，遊說各國支持台灣加入世界衛生組織。儘管吳已87歲，仍可以四處為國家奔波，這向國際社會證明台灣健康工作做得很好、醫療服務也很好。「吳大使一站出來，就是台灣健康的品牌」。

賴總統表示，很遺憾台灣今年仍未受邀參與世界衛生大會，加上經費被刪了一大筆，「但這並沒有改變我們爭取台灣健康人權的決心」。此次世衛行動團在日內瓦舉辦超過40場的雙邊會談、國際論壇及國際記者會等，也首次與日內瓦大學醫院及國際醫院聯盟簽署合作備忘錄，充分展現台灣爭取加入世界衛生組織的決心，「我們除了顧及台灣的健康人權，也很樂意參與世界、在世界公共衛生健康人權上做出貢獻」。

賴總統提到，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。賴總統說，不僅邦交國替我國發聲，今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，也直接或間接公開表明對台灣的支持，「我們都非常感謝」。

今年WHA的主題是「One World for Health」（共創健康世界），賴總統說，台灣雖然不是世界衛生組織的會員國，也沒有受邀參與世界衛生大會，但這樣的理念與台灣的理念不謀而合，會持續推動。

美國總統川普在就職當天簽屬行政命令，退出世衛組織。賴總統表示，固然我國今年無法加入，但是不會因此而放棄；也不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開。為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉，加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是不變的理念。

賴清德 人權 WHO WHA

延伸閱讀

衛福部觀察美退WHO有衝擊 賴清德裁示行動團明年續努力

藥師公會快閃送邱泰源「龍袍」 諷昏庸專制 讓藥權沉淪

影／藥師衛福部前再抗議 穿龍袍諷邱泰源一意孤行

邱泰源：醫衛貢獻不受中打壓影響 不因美退世衛結束

相關新聞

美國退出WHO 賴總統：台灣不會放棄加入

賴清德總統今天接見「世衛行動團」時表示，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。...

影／選黨主席？盧秀燕這麼回答 江和樹一聽...興奮解讀弦外之音

台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。盧秀燕被媒體追問有關王金平表態支持她選國民黨主席的看法時說，...

內幕／先民生後政治 國民黨對在野四公投案的盤算

中央選舉委員會昨天封殺了國民黨所提的「反廢死」公投，僅確認將舉辦民眾黨所提的「重啟核三」公投；就在同一天，由於無法趕在8...

訴求還稅於民不如貼補台電 綠再打恐嚇牌不排除電費再漲

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審...

特別條例納還稅於民在野鐵了心 六月底拚三讀反制罷免

為因應美國總統川普掀起關稅戰後對國內的衝擊。行政院提出因應關稅戰的4100億特別預算，國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團提出...

拿賴清德街頭反ECFA照片諷 黃國昌：民進黨早忘了公投民主

民眾黨國家治理學院今辦「非暴力陳情抗議訓練營」，民眾黨主席黃國昌受邀任講師，分享面對群眾現場陳情抗議的實戰經驗與策略判斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。