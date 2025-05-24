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公務員特殊查核辦法修正 最快5/29出爐

中央社／ 台北24日電

共諜案頻傳，行政院長卓榮泰要求檢視公務員特殊查核措施。據了解，政院已將修正版「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送考試院會銜，考試院最快29日將辦法送考試院會討論通過。政院人士說，調整定案後將儘速對外提供。

共諜案頻傳，且部分涉案人士來自公部門或是官員幕僚，卓榮泰日前指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行等問題。

對於「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」調整方向，法務部曾說明，查核將朝範圍、內容以及頻率次數做調整，原先查核範圍為1328個職務，此次調整將增列涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，共增加1008位。

查核內容部分，則會將受查核人員的財務狀況、親密互動狀況納入查核項目；另外，過往查核只會在任用前執行，而非任用過程，未來會增加查核的頻率與次數。

據了解，行政院人事總處19日已將修正版「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」草案送考試院會銜，考試院預計最快29日將辦法送考試院會討論通過。

政院人士指出，政府要求強化公務人員的特殊查核，是為了請所有公務人員必須要加強國安意識，而身為公務員，更要堅守對憲法、對國家的忠誠，因此政府必須樹立起強而有力的旗幟，才能讓民眾跟全世界感受到守護國家的責任與決心。

政院人士說明，辦法調整目前已大致確認調整方向，正與考試院協調並確認細節當中，若有定案將會盡速對外提供。

考試院 公務員

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