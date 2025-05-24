拿賴清德街頭反ECFA照片諷 黃國昌：民進黨早忘了公投民主

民眾黨國家治理學院今辦「非暴力陳情抗議訓練營」，民眾黨主席黃國昌受邀任講師，分享面對群眾現場陳情抗議的實戰經驗與策略判斷。黃國昌表示，永遠要先想清楚目的是什麼、想影響誰、要說服誰？他還盼黨內能培養出在關鍵時刻，讓群眾的力量有秩序、有目標的領導者。

今「非暴力陳情抗議訓練營」邀請黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠及律師江一豪等多位參與過社運的講師，向民眾黨地方黨部執行長分享面對群眾現場陳情抗議的實戰經驗與策略判斷。

黃國昌表示，舉辦陳抗訓練營目的是深化黨務幹部的公民行動素養，讓民眾黨不只是會在議場問政，更要能走上街頭，與人民站在一起，唯有真正走入社會、接住地氣，才能替基層發聲、為最底層的人爭取權益。

黃國昌也找出賴清德總統、前總統蔡英文及監察院長陳菊，2010年率領人民站上街頭反對ECFA的照片。黃說，回頭來看不管是這張照片或這些標語，都相當諷刺，公投起家的民進黨，現在早就忘了什麼是公投民主，不讓人民用公投表達意志，賴清德口中的「更大的民主」，現在到底還包不包括當時極力推動的公投民主。

黃國昌說，台灣的公民運動的精神、過去的歷史、實際的經驗能傳承下來，是很重要的事情，民眾黨是屬於全體台灣人民的政黨，發展群眾路線的同時，也要把台灣公民運動的精神、歷史與實戰經驗傳承下去，「民眾黨不會忘記我們從哪裡來，也不會忘記我們為什麼出發。」

黃國昌舉例去年民眾黨主辦的數場大型集會、遊行，指出舉辦群眾行動，不能只是臨時起意或情緒動員，必須有清楚的目標、縝密的計畫，以及確保參與者能平安離場的安排，「永遠要先想清楚，目的到底是什麼？想影響的是誰？要說服的是誰？」盼黨內能培養出能在關鍵時刻拿起麥克風，帶著大家一起行動、讓群眾的力量有秩序、有目標的領導者。