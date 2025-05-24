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支持平埔族原住民族正名 黃偉哲為西拉雅族發聲

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市原民會今舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」記者會，南市府也表達態度，強調會與平埔族族親達成共識，支持並落實還原歷史、實現正義。記者萬于甄／攝影
台南市原民會今舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」記者會，南市府也表達態度，強調會與平埔族族親達成共識，支持並落實還原歷史、實現正義。記者萬于甄／攝影

行政院端出「平埔原住民族群身分法草案」，一度引發平埔族和其他原民族群不滿，台南市長黃偉哲今早出席「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」記者會，強調台南是全台最早承認西拉雅族和平埔族群為市定原住民的城市，未來也會支持並落實還原歷史、實現正義。

黃偉哲表示，目前中央雖仍在立法中，但台南早在賴清德總統時任市長時，就率先將西拉雅族列為市定原住民族之一，健檢補助等多項社會福利都與其他原住民族無異，保障西拉雅族的權益，也希望藉此行動拋磚引玉，呼籲其他縣市給予西拉雅族同等尊重，打造一個更平等、更公平的社會。

在2022年憲法法庭已明確指出，西拉雅族屬於台灣原住民族，並要求政府在3年內完成相關修法，修法期限將於今年10月到期，行政院近期端出「平埔原住民族群身分法草案」送立法院討論，立委林宜瑾、郭國文、林俊憲及鄭天財等人目前也提案出多種版本。

西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤說，平埔族原住民族群正名運動走到現在，算是走到一個階段，但目前原民會專法不夠完整保障族親的集體權及個人權，希望以修身份法讓族人取得原住民身份，此外，堅決反對另設平埔族群委員會，平埔族群當然適用原住民基本法的保障。

段洪坤認為，另設平埔原住民身份法及差異性權利，是階段權宜之策，期盼未來能夠訂法，逐步落實完全民族權利，才能真正實踐族群轉型正義。他也強調，資源是國家與政府的問題，呼籲中央別把資源議題拋給原住民族，造成各族群間互相爭吵、毀謗，只要政府肯做，相信絕對不是問題。

南市原民會表示，台南自2005年起推動「西拉雅族振興發展辦法」，並比照現行法定原住民族制度，提供敬老卡、健保補助、行動健檢、學生獎助學金等多項福利措施，同時投入文化保存與語言復振，設立西拉雅文化會館、支持夜祭、語言重建運動及開設語言課程，至今已有 29所學校響應，並成立全台第一所西拉雅語小學「口埤實驗小學」。

原民會強調，南市府積極推動「熟」註記與族別認定，截至目前已有7822人完成熟註記，約5041人完成族別認同註記，這是市府與族人長年努力的成果，也是對文化尊嚴的堅持，今則在曾文市政願景園區開座談會，吸引許多平埔族族親參與討論，見證正名的最後一哩路。

台南市原民會今在曾文市政願景園區舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」座談會，吸引許多平埔族族親參與討論，見證正名的最後一哩路。記者萬于甄／攝影
台南市原民會今在曾文市政願景園區舉行「支持平埔族原住民族群正名，落實轉型正義」座談會，吸引許多平埔族族親參與討論，見證正名的最後一哩路。記者萬于甄／攝影

西拉雅族 族群 平埔族 原住民族

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