與谷立言同台 朱立倫：提高國防預算是全世界共同要求

核三廠二號機日前停機，不過立法院通過核管法修正及重啟核三公投案，國民黨主席朱立倫今天表示，核電是國家安全重要議題，除了核電延役外，更要在其他法律中將能源安全也納入國安議題。他並指出，提高國防預算是全世界共同要求，國民黨在討論針對加強國防提出一系列法案。

台大國安社舉辦的「2025青年國家安全論壇」，開幕典禮邀請朱立倫、AIT駐台北處長谷立言及國安會副秘書長徐斯儉分別致詞，朱立倫在致詞時指出，國安不只是狹隘的國防或兩岸議題，更包括經濟安全、能源安全以及科技、社會安全等各層面。

朱立倫提到關於能源安全，近期立法院在藍白主張下通過核電延役20年，同時申請重啟核電的大門，他強調，核電也是國家安全的重要議題，當台灣能源全部依靠進口時，萬一有天災、意外和衝突，不但沒電、沒網路更沒有作戰能力。除了核電延役外，更要在電業法等其他法律中將能源安全也納入國安議題。

他並指出，國民黨最近在討論，立院黨團應該主動針對加強國防、國防現代化提出相關法案，除了配合特別預算需要特別的條例，國防預算的提高也是全世界共同的要求，對保障台灣安全也非常必要。

朱立倫強調，國防預算的提高不單只是軍事採購而已，還包括如何強化國土防衛韌性、中央地方合作的社會安全韌性，還要更著重人才培養，他指出台灣的國安危機除了少子化，更嚴重的是不願從軍，若不能增加資源、提高待遇與福利，就更沒人願意加入國軍，因此必須從人才培訓、提高專業職能和薪資等方面提升國防安全。