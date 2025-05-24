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傻眼！暴雨襲擊淡水捷運站 搭車見「車廂內有小溪流」

雷雨當空 台中機場上午11時56分起暫停地面作業

新台幣急升房貸族意外遭殃 都因這個房貸放款管制天條

雷雨影響桃機一度因安全因素暫停作業 部分航機轉降

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司表示入境行李提領作業因雷雨安全因素暫停作業，可能稍有延遲。且因天候風切影響，航管單位考量整體安全，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待。記者季相儒／攝影
機場公司表示入境行李提領作業因雷雨安全因素暫停作業，可能稍有延遲。且因天候風切影響，航管單位考量整體安全，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待。記者季相儒／攝影

氣象署今天一早針對北北基桃發布大雨特報，桃園航空氣象台自今天上午09:07發布雷雨當空警報，持續至09:43警報解除。機場公司表示入境行李提領作業因雷雨安全因素暫停作業，可能稍有延遲。且因天候風切影響，航管單位考量整體安全，目前實施起降分流，離場起飛航班集中於南跑道依序等待。

機場公司指出至10:45因天候因素轉降外場航班如下

SL398 泰獅航 廊曼桃園 轉至台中 已於10:05返場

O3265順豐貨機 寧波桃園 轉至溫州 預計到場時間13:43

AK1510 亞洲航空 亞庇桃園 轉至高雄

NX632 澳門航空 澳門桃園 返回澳門

MF887 廈門航空 廈門桃園 轉降高雄

MF879 廈門航空 福州桃園 轉降溫州

機場公司提醒旅客與接機親友，請留意航班即時動態，可透過航空公司官網或機場官方網站查詢最新資訊。

機場 桃園 廈門

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