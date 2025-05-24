批賴清德民主詐騙 藍委許宇甄：苦果將由全民承擔

賴清德總統就職滿一周年，國民黨立委許宇甄今日表示，賴清德的威權獨裁、掏空國庫、民主詐騙等苦果，將由全民承擔。

許宇甄表示，賴清德上任一年以來，政治惡鬥愈演愈烈、台電虧損越來越大、民主機制遭閹割，台灣被惡搞到面目全非，信賴台灣成了過度包裝的民主詐騙口號，人民更像是被綁在民主失序列車上的乘客，一路被拖進威權獨裁、貪污腐敗的統治災難之中。

許宇甄指出，賴政府編列中華民國史上最高的預算案，立法院依法刪減浮濫、不合理的項目，行政院卻以政治鬥爭手段，「統一刪減」地方補助款 27.3%，不分縣市、不問需求，直接對全體人民下手。這不是預算調整，這是赤裸裸的政治報復。立法院沒有刪減一般性補助款，行政院為了出氣，違法施政，變相懲罰全國民眾。這就是賴清德口中「民主進步」的樣貌？「只要你敢監督我，我就用人民的福祉來進行政治報復。連黑道都不敢這樣明目張膽，賴清德、行政院長卓榮泰卻玩得爐火純青。」

許宇甄批評，這場政治惡鬥的目的是在為大罷免鋪路。民進黨拿著政府資源操作輿論、動員側翼，大規模進行「鬥爭宣講」，刪減地方政府一般性補助款勒索人民情感，故意把這筆惡帳推到藍白頭上，為報復性罷免加溫，就是要奪回國會主導權。這已經不是選舉戰術，是對民主制度的系統性破壞。人民成了民進黨的人質、選票，更是政治權謀的墊腳石。

許宇甄提到，非核一周以來，台電火力全開，還偷啟動已停機的燃煤機組，國人飽受空汙之苦，民進黨卻視若無睹。民進黨將非核政策當作宗教信仰，寧願讓空汙惡化、電價飆漲，也絕不檢討錯誤能源政策。至今台電累積虧損超過4500億元，2024年買綠電花了1300億元，2025年還要燒1500億元，都要由全民埋單。賴政府為了守住綠友友的利益，繼續死守昂貴又錯誤的能源政策，不顧民意反彈，不僅要國人用肺發電，還要掏空人民的口袋。

許宇甄說，中選會本該獨立行使職權，昨天竟擔任起民進黨的打手，直接沒收民主，比獨裁還獨裁。中選會先將罷免綠委提案卡關，再發動司法對在野黨進行司法清算，罷免規則說改就改，程序正義都被扭曲為統治工具。中選會已不是獨立機關，而是賴清德的忠犬會，更是砍掉台灣民主的劊子手。

許宇甄表示，賴政府的執政現況是選擇性治理、全面性打壓、徹底性傲慢。他們口口聲聲說要守護民主，實際上卻是在玩一場威權獨裁遊戲。民進黨政府將一般性補助款當作政治勒索武器，把非核家園當作圖利的政策工具，將中選會變成沒收民主的機構。這樣的政府，不是進步政權，而是披著民主羊皮的貪婪獨裁野獸。

許宇甄強調，眼下台灣，最不缺政治對抗，而是缺乏對人民真正有感的施政成果。當政府以統刪懲罰人民、非核掏空國庫、中選會控制選舉，台灣的民主制度正在土崩瓦解。未來三年，台灣不僅需要監督與制衡，更需要人民擦亮雙眼，看清那些喊著民主卻行專斷之實的執政者。一起站出來，戰獨裁、護民主。