納入白營意見 還稅於民法制化藍拚大罷免前修正預算法

自2021年起，連續4年稅收超徵，尤其2024年超徵稅收達5283億元，因此在野黨均提出「還稅於民」法制化相關修法。逢大罷免白熱化，據了解，國民黨已整合黨內修法提案，並納入民眾黨主張欲爭取支持，且由於此案已超過協商期，國民黨也預計在大罷免投票前三讀闖關，明年7月審計部決算程序完成，即可有發源辦理還稅於民作業。

今年3月25日，在國民黨立院黨團提出自己版本的「稅收超徵全民共享發放現金特別條例」草案後，民眾黨團也提出自己的版本，分成普發現金6000元、增加債務還本與補貼健保基金等三部分；總召暨黨主席黃國昌更表示，民眾黨將另提「預算法第81條之1」修正案，明訂超徵稅收的優先用途與分配順序，以制度解決亂象。

不過，立法院財政委員會早在3月24日就已排案審查「預算法第81條之1」修正草案，國民黨立委賴士葆、王鴻薇、林德福等皆有提案，但由於朝野對普發現金常態化歧見仍大，最後全案保留送出委員會，須經院會協商。如今此案早已超過協商期，國民黨也在納入民眾黨主張後，將三立委版本完成整合，要在大罷免前完成三讀。

根據整合後的草案內容，法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%時，或是法定稅課收入全年實徵淨額與上年度全年實徵淨額相比之增幅，達到上年度由行政院主計總處公布的經濟成長率120%以上時，除依第73條規定辦理外，應優先辦理普發現金。並另由行政院提出追加、追減預算調整。

包括減少特別預算與中央政府總預算債務舉借。擴大照顧經濟或社會弱勢。挹注勞工保險基金、公務人員退休撫卹基金、全民健康保險基金。優先辦理事項的追加、追減預算金額或比例，由主計總處另定。