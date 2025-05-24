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朱立倫、谷立言出席 「2025年度青年國家安全論壇」
國立台灣大學國家安全暨戰略研究社，上午舉辦之「2025年度青年國家安全論壇」，以「川普 2.0 時代下美中台三邊關係之展望」為主軸，將從國防、外交與社會韌性三個視角出發，探討台灣在全球局勢變化下的國家安全挑戰與應對策略。邀請美國在台協會處長谷立言、國民黨主席朱立倫、國家安全會議副秘書長徐斯儉致詞。
對於中選會否決反廢死公投，卻放行民眾黨所提的核三延役公投，被解讀民進黨政府對核態度轉向，朱立倫認為台獨、廢死、非核，每一項民進黨都貫徹始終在做，只是因為國際現在趨勢就是認為核電是必要的、牽涉到國家安全，民進黨為了呼攏大家，才讓核三延役公投過關，但公投結果也不會影響民進黨決策。
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