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民眾黨拓展群眾路線 黃國昌：民進黨穿草鞋起家到現在穿皮鞋
民眾黨主席黃國昌今出席國家治理學院主辦「陳抗訓練」課程講座，黃國昌表示，民眾黨除了議會路線外，同時也必須要有群眾路線，才能夠更接地氣，跟基層人民站在一起，過去民進黨從穿草鞋起家，到現在穿皮鞋、出入大飯店，但民眾黨從來沒有忘記，是屬於全台灣人民的政黨。
黃國昌受訪被問及今日課程講座是否是為了未來民眾黨上街做準備，他說，其實從去年開始，他就已經公開說過很多次，民眾黨除了議會路線外，同時也必須要有群眾路線，才能夠更接地氣，跟基層的人民站在一起。
黃國昌說，民眾黨要幫最底層的人發聲，過去民主進步黨是穿草鞋起家，不過現在的民主進步黨，不僅是穿皮鞋，出入的大概都是大飯店，民眾黨從來沒有忘記是屬於全台灣人民的政黨，過去參與公民運動的很多朋友，現在都在民進黨裡面當大官了。
黃國昌表示，民眾黨在拓展群眾路線時，他也會希望把過去參與過非常多公民運動的經驗，過去的歷史、實際的經驗能夠傳承下來，「我覺得是重要的事情。」
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