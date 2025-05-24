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影／選黨主席？盧秀燕這麼回答 江和樹一聽...興奮解讀弦外之音

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。盧秀燕被媒體追問有關王金平表態支持她選國民黨主席的看法時說，「對，公務時間不談政治。」一旁的民眾黨台中市議員江和樹興奮地PO文表示，「台中人看到希望了加油」。

江和樹在活動結束後，貼文說，剛剛盧市長在大里康橋也接受採訪， 記者詢問她「王金平支持你選黨主席」，盧市長回答一個字是關鍵，她說「對」， 再來才回答上班時間不談論政治， 「台中人看到希望了加油」。

盧秀燕今早到大里康橋水岸，體驗首次划龍舟。她在受訪時，對於行政院長卓榮泰稱中央政府不會變魔術一事表示，她在前天行政院會、昨天接受媒體訪問已談很多了，有關中火問題、地方一般性補助被刪問題，今天不再重複答覆，希望大家把焦點集中在台中的市政上、在康橋水岸划龍舟上，「謝謝大家，我要去划船」。

隨後，記者又追問盧秀燕有關王金平表態支持她選國民黨主席的看法，盧秀燕結束談話，並笑著走離現場，隨後表示「謝謝」。待盧秀燕與市府團隨划完龍舟，媒體又再次追問有關王金平、中火議題，盧秀燕說，「對，公務時間不談政治。」「謝謝」。

台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今早到大里康橋水岸，首次體驗率市府團隊划龍舟。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早到大里康橋水岸，首次體驗划龍舟，划龍舟前受訪，右二為市議員江和樹。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今早到大里康橋水岸，首次體驗划龍舟，划龍舟前受訪，右二為市議員江和樹。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 王金平 江和樹 康橋

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