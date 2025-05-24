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大罷免成緊箍咒？ 特別條例納不納補助台電 藍現雜音

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為台電變電所。美國關稅風暴來襲，行政院提出包含撥補台電千億元的4100億特別預算因應。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團等，均提出刪除撥補台電並納入普發現金的特別條例。圖／聯合報系資料照
圖為台電變電所。美國關稅風暴來襲，行政院提出包含撥補台電千億元的4100億特別預算因應。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團等，均提出刪除撥補台電並納入普發現金的特別條例。圖／聯合報系資料照

美國關稅風暴來襲，行政院提出包含撥補台電千億元的4100億特別預算以因應。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團等，均提出刪除撥補台電並納入普發現金的特別條例，令行政院長卓榮泰因而於14日對外稱不排除漲民生電價。逢大罷免白熱化的時刻，面臨罷免的國民黨立委動輒得咎，憂堅持踩到底的話恐催化罷免。

在卓榮泰14日表態後，工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、電機電子工業同業公會、工業協進會、工商企業聯合會等八大工商團體於15日罕見聯合發聲，呼籲朝野能支持1000億元的台電撥補預算，強調穩定電價，才能照顧民生、撐住產業，避免預算未能撥補時，影響產業發展，勿使台電持續重大虧損，影響國家及產業經濟發展。

有藍營人士表示，八大工商團體聯合出來發聲，施壓在野黨，這其實是一項警訊，提醒在野黨要考慮是否要把底線踩得這麼硬。據他了解，對於刪除撥補台電，國民黨團內大致有兩派聲音，一派是主戰派，認為可以刪除，如果這時退讓了，前面喊得震天價響，現在退縮的話對國民黨的支持者要怎麼交代？

該人士說明，另一派是「主議派」，這又有細分，一是認為乾脆撥補台電千億就讓給民進黨，另一是認為特別條例的內容可以不必「這麼硬」，可以在原來的基礎上，一樣加入普發現金，再來調整，或是到審議特別預算時再處理認為不適宜的預算。但罷免真的讓連平常敢衝、敢罵的鷹派藍委都稍微收起來。同時他也提醒，如果要闖刪除撥補台電、普發現金的特別條例，比如6月底闖關，這是提前讓罷免跟反罷免對決，到時罷免方仇恨值一定更高。

有面臨罷免但主張刪除撥補台電的國民黨立委說，「我看不到我有任何要跟民進黨妥協的理由」，憑什麼他要接受行政院的情緒勒索？政府能源政策不調整，台電撥補是無底洞，今年撥補，明年就不虧損了嗎？每一年都給行政院、民進黨情勒嗎？難不成同意撥補台電後，民進黨就不罷免國民黨了嗎？這些問題想想就有答案。

亦有面臨罷免，對刪除撥補台電持保留態度的國民黨立委說，撥補台電這事情不是不能討論，如果工商團體都出來講話，「我們能不重視嗎？」他認為這事不能做絕，否則民意撲上來，他怕會下不了台。

大罷免潮來襲。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮來襲。圖／聯合報系資料照片

大罷免 國民黨 台電

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