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特別條例納還稅於民在野鐵了心 六月底拚三讀反制罷免

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
圖為國民黨團總召傅崐萁（圖右）、民眾黨團總召黃國昌（圖左）、國民黨團書記長王鴻薇（圖中）。為因應美國關稅戰，行政院提出因應關稅戰的4100億特別預算後，國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團提出各自版本的因應關稅特別條例，均納入普發現金。逢大罷免延燒，據了解，在野黨有意在6月底，即罷免三階投票前，讓特別條例於立院三讀闖關。圖／聯合報資料照片
圖為國民黨團總召傅崐萁（圖右）、民眾黨團總召黃國昌（圖左）、國民黨團書記長王鴻薇（圖中）。為因應美國關稅戰，行政院提出因應關稅戰的4100億特別預算後，國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團提出各自版本的因應關稅特別條例，均納入普發現金。逢大罷免延燒，據了解，在野黨有意在6月底，即罷免三階投票前，讓特別條例於立院三讀闖關。圖／聯合報資料照片

為因應美國總統川普掀起關稅戰後對國內的衝擊。行政院提出因應關稅戰的4100億特別預算，國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團提出各自提出納入還稅於民版本的做對案，但立法院經濟、財政委員會周三聯席會議討論，最終未達成任何共識。據了解，在野黨有意在6月底，即罷免三階投票前，讓包含普發現金的特別條例於立院三讀闖關。

大罷免正進入白熱化階段，對於國民黨言，如若罷免國民黨立委和罷免民進黨立委成功進入投開票的比例，來到最壞的30以上比0，有藍營人士表示，國民黨勢必要思考，如何在此窘境當中，除了刺激藍營支持者出來投票外，盡可能讓多一點的中間選民，甚至包括民眾黨的支持者出來投票，在罷免投票前闖關特別條例是一個選項。

有國民黨立委私下表示，特別條例要不要在6月底闖關，這是黨團的決定，到時看大家怎麼討論。但他認為，通過包括特別條例在內的福國利民法案，這是區別國民黨在野監督又做事，民進黨當家鬧事的方式之一，加上民進黨最近司法手段操作過頭，一般人其實看不下去，如果闖關了，對國民黨反制罷免或許有幫助。

不過，在普發現金方面，藍白目前尚無共識，藍營主張普發現金1萬元，白營則主張普發現金6千元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，目前特別條例還需經過一個月的協商冷凍期，在6月底應該是可以處理，目前不是只有國民黨團版，還有民眾黨團版、行政院版，不過以行政院現在的鴨霸態度，應也不會協商，而民眾黨團版跟國民黨團版有些不同，要協商一下。

民眾黨團副總召張啓楷表示，還稅於民本就是民眾黨的主張，「特別條例納還稅於民」於14日，經濟委員會已經討論完並出委員會，向前進了一大步，民眾黨和國民黨都希望三讀後條文盡速發放現金還稅於民，雖然民進黨一直杯葛，但民眾黨仍會和在野勢力一起合作，加速拚三讀，盡快還稅於民。

另有藍營人士提醒，罷免其實是「仇恨對決」，政黨的基本盤對決，闖關特別條例可能討好了藍營、白營跟中間選民，但卻會強化罷免方、綠營的仇恨值，到時可能使支持罷免的人投票意願更高。另外行政院連給地方的一般性補助款這類法定預算都敢砍，擺明行政要凌駕立法，這時闖關拿掉強化國土韌性、撥補台電的預算，納入普發現金的特別條例，政院萬一就是不編普發現金的錢呢？這部分不得不防。

民眾黨 大罷免 國民黨

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