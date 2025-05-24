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訴求還稅於民不如貼補台電 綠再打恐嚇牌不排除電費再漲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
還稅於民不如貼補台電？綠再打恐嚇牌不排除電費再漲 。圖／聯合報系資料照片
還稅於民不如貼補台電？綠再打恐嚇牌不排除電費再漲 。圖／聯合報系資料照片

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審議中，國民黨立院黨團已設定6月底拚三讀。民進黨立院黨團則要力守院版特別條例，訴諸民眾的主論述將是「還稅於民不如貼補台電」，並重點強調若台電未獲撥補，不排除電費再漲。

民進黨發言人吳崢表示，面對國際情勢快速變化，社會關心的是對中小企業、出口產業的衝擊，因此行政院已經提出4100億元的特別條例來因應，非常遺憾國民黨和民眾黨並不支持，其中針對照顧民生、穩定物價的台電撥補1000億元，在藍白版本中皆被刪除。藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，行政院在雪中送炭，台灣的在野黨卻是意圖要讓中小企業雪上加霜。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台電是國家的台電，不是民進黨的台電。社會期待台電能夠穩定供電，並強化電網韌性，這段時間賴清德總統、行政院長卓榮泰積極走訪各地基層，確實收攏各界、業界意見，大家一致支持透過政府對台電的預算撥補，進而不用調整電價，藍白過去要求不要調漲電價，現在政府努力在做，為何反而持反對立場。

民進黨人士指出，在特別條例中，藍綠各有一項備受壓力之處，民進黨是不支持藍白普發現金主張，基層仍有「想拿現金」意見；國民黨的壓力則是不支持撥補台電，若漲電價恐怕責任會被歸咎到藍營身上。接下來攻防重點，就是大力強化「還稅於民不如貼補台電」說法，若能有效說服民眾，縱使最終在立院表決輸，仍能累積民間能量，在未來以更大的民意，號召民眾罷免掉造能電價可能上漲的國民黨立委。

電價 民進黨 吳崢 台電

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