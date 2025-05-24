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柯建銘將發動大砍假？勞團包圍民進黨部抗議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人至民進黨中央黨部召開記者會，要求民進黨公開承諾若再度重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，至少保障勞工全年總休假日。圖／工鬥提供
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人至民進黨中央黨部召開記者會，要求民進黨公開承諾若再度重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，至少保障勞工全年總休假日。圖／工鬥提供

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增「四加一天」國定假日，但民進黨立院黨團總召柯建銘事後卻說，國假議題要等明年立院席次變化後再思考，被視為預告發動「大砍假」。來自新北、桃園、新竹及苗栗的工會團體昨聚集民進黨中央黨部前抗議，要求執政黨承諾不會刪減國假天數。

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人昨至民進黨中央黨部前，要求執政黨不要再被柯建銘綁架。但現場苦等近一小時，民進黨無人出面回應。

台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖表示，民進黨全體立委在本月九日全數投下反對票，已讓基層勞工擔憂，現在又加上柯建銘的發言、民進黨部的漠視，未來可能砍假的方向愈來愈明顯。

聯盟及工鬥總工會強調，減少休假天數將嚴重傷害全國勞工權益，堅決反對砍假，也反對任何將勞工勞動條件提升與轉型正義對立的操作。但如果休假天數維持不變，僅變更休假名目或日期，或透過政府行政命令等方式，增訂針對國家重要記憶的紀念日期與活動，若無涉勞工勞動條件變更，聯盟與工鬥就敬表支持。

食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔說，砍國定假日將使年輕勞工族群憤怒，民進黨若不想因此對大罷免造成衝擊，應盡速公開成諾不會砍假。

尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜說，民進黨應承諾若重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，應至少保障勞工全年總休假日。對於國定假日增加其他進步價值的紀念日，勞團則非常樂見民進黨提案列為放假的國定假日。

此外，葉瑾瑜說，若經通盤考量後認為增加特休為考慮方案，聯盟與工鬥總工會主張應以「不分年資，全體增加相同天數」方式規畫，也呼籲作為勞基法主管機關的勞動部應主動提案並積極推動。

國定假日

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