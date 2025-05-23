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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

漁船遭日方取締 海巡署：護漁範圍內維護漁民安全權益

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供
紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供

台灣蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船，20日上午在日本沖繩與那國島西南15.6浬作業，遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，經過台灣外交體系與日方交涉，在我方提出300萬5000日圓擔保金後，人船獲釋。

海巡署指出，本案發生在南方澳東南方50浬海域，超過我國護漁範圍外12浬，漁船遭扣後，海巡署依據「政府護漁標準作業程序」，對於漁民在護漁範圍外作業遭外國政府取締時，提供必要外交協助，全案透過外交管道與日方聯繫處理。

我國漁船遭日方取締並帶回，大陸外交部表示，已向日方提出嚴正交涉，要求立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

海巡署表示，「紅彩頭6號」漁船的後續處理屬外交體系權責，至於海巡署，強調在護漁範圍內，必定維護漁民生命財產安全及作業權益。

護漁 海巡署 日本

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