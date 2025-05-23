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大陸稱向日本交涉台漁船被押 外交部：陸方無權干涉

中央社／ 台北23日電
紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供
紅彩頭6號漁船。圖／漁業署提供

台灣漁船20日遭日本扣押經提出擔保金後獲釋，中國外交部今天稱「中方已向日方提出嚴正交涉」。外交部回應，長久以來台日間針對海事議題一向溝通無礙，無需中方介入，中方也無權干涉台日兩國交涉事務。

蘇澳籍漁船「紅彩頭6號」20日疑違規進入日本經濟海域作業，人船遭扣押，經提出擔保金後獲釋。

中國外交部今天下午召開例行記者會，據環球網報導，有記者詢問紅彩頭6號遭抓扣一事，發言人毛寧回應，「中國政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法權益」，根據中日漁業協定，日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施。

毛寧稱，針對日方抓扣紅彩頭6號漁船，中方已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

對於中方的說法，外交部晚間回應中央社記者詢問表示，長久以來台日間針對海事議題一向溝通無礙，一切均依照國際海事規範及雙方機制解決，無需中方介入，中方也無權干涉台日兩國交涉事務。

外交部說明，台灣籍漁船「紅彩頭6號」20日上午在日本與那國島西方海域作業，遭日本水產廳公務船以違反當地漁業規範為由登檢並扣押。經外交部指示駐日本代表處及駐那霸辦事處，全力向日本水產廳及外務省進行交涉後，該船已平安獲釋。

外交部表示，交涉過程中，政府協助船主繳納保釋金日圓300萬5000元，並由駐那霸辦事處人員代為向日方提出擔保，使紅彩頭6號船長及船員得以在海上提早獲釋，避免被帶往那霸港內接受冗長審理。目前紅彩頭6號人船均安，並已於21日下午返回台灣。

日本 外交部 台日

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