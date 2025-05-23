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反廢死公投沒了！ 核三重啟公投8月23日投票

核三重啟公投定案 中選會：8月23日舉行投票

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
中選會宣布，「核三重啟」公投案，符合公投法的規定，定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。歐芯萌／攝影
中選會宣布，「核三重啟」公投案，符合公投法的規定，定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。歐芯萌／攝影

中選會23日召開委員會議，針對立法院交由中選會辦理之兩項公民投票案進行討論。其中，有關立法院在野黨團提案「核三重啟」公投案，中選會宣布，符合公投法的規定，依《公投法》第23條規定，定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

有關立法院21日交由該會辦理之「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，中選會表示，該案合於《公投法》第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定，依《公投法》第23條規定，定於114年8月23日舉行投票。

中選會指出，立法院交由中選會辦理之「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，該會委員會議決議，本項公投案符合《公投法》第15條第2項規定。

中選會說明，「核三重啟」公投提案屬能源政策，是有關於17日已經停止運轉的第三核能發電廠，交付公投決定是否繼續運轉，應屬「重大政策之創制或複決」範疇。

中選會表示，立法院會議通過之「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，23日發布公民投票公告，編號為第21案全國性公民投票案，並定於114年8月23日（星期六）舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

中選會重申，根據《公投法》規定，立法院可根據「立法原則之創制」、「重大政策之創制或複決」提出公投案。立法院提出的公投案，通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。而投票日定於8月第四個星期六，自中華民國2021年起，每二年舉行一次，因此今年投票日是8月23日。

另有媒體提問，舉辦公投案的經費，大約是多少？中選會解釋，過往的公投案，單獨一案約莫經費9.2億元；今年經費經過估算，大約是11億元左右。

中選會宣布，「核三重啟」公投案，符合公投法的規定，定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。歐芯萌／攝影
中選會宣布，「核三重啟」公投案，符合公投法的規定，定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。歐芯萌／攝影

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