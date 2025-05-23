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反廢死公投沒了！ 核三重啟公投8月23日投票

中選會沒收反廢死公投 翁曉玲轟：違法違憲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬「重大政策創制或複決」，礙難辦理公民投票。國民黨立委翁曉玲批，中選會違法違憲。

中選會說明，針對「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票案，該會委員會議決議本項公民投票案不符合公民投票法第15條第2項規定，主要理由為依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑的判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

中選會指出，憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，「立法院亦須受憲法裁判內容之拘束」。此外，該公投提案以憲法判決主文為標的，則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

針對中選會說法，翁曉玲說，中選會無權審查立法院所通過的公投案，中選會的做法基本上違法違憲。反廢死公投涉及到未來的立法政策，法官是否要一致決才能判死，這涉及到未來「刑事訴訟法」重要的立法政策，本就應該透過全民表達意見，是否支持大法官的憲法判決。

翁曉玲表示，大法官所做的憲法判決是對當時個案產生一定拘束力，但對立法政策的部分，仍須尊重民意。所以透過公投來確認，民意是否都支持大法官的意見。她最後強調，中選會認為立法院提出的公投違法，這完全是違法違憲。

憲法法庭 公投 中選會

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