反廢死公投沒了！ 核三重啟公投823投票

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；重啟核能公投案則定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

中選會表示，立法院會議通過公民投票提案，交由本會辦理公民投票，本會於收到立法院來函後，依中央選舉委員會組織法與公民投票法等相關規定，召開委員會議為適法之處理。

中選會表示，依據中央選舉委員會組織法、公民投票法等法律規定，對於立法院依公民投票法所提出的公民投票案提案具有審議權限。從組織法上而言，中選會為獨立機關依法獨立行使職權，且該會組織法第6條規定，公民投票公告事項之審議應經該會委員會決議；從任務與權限而言，中選會須依法處理公民投票案，而公民投票法則是立法院通過施行之法律，立法院決議交由中選會辦理之公民投票案，仍應符合公民投票法第15條第2項規定。

中選會說明，針對「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票案，該會委員會議決議本項公民投票案不符合公民投票法第15條第2項規定，主要理由為依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑的判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

中選會指出，憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，「立法院亦須受憲法裁判內容之拘束」。此外，該公投提案以憲法判決主文為標的，則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

至於「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，中選會說，本項公投提案屬能源政策，且係就已於114年5月17日停止運轉之第三核能發電廠交付公投決定是否繼續運轉，應屬「重大政策之創制或複決」範疇。

中選會表示，該公投案為今發布公民投票公告，編號為第21案全國性公民投票案，並定於114年8月23日（周六）投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。