快訊

國內外股市回穩 金管會宣布下周一解除「限空令」

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投8月23日投票

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投823投票

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；重啟核能公投案則定於114年8月23日舉行投票。記者張曼蘋／攝影
中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；重啟核能公投案則定於114年8月23日舉行投票。記者張曼蘋／攝影

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公民投票；重啟核能公投案則定於114年8月23日舉行投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

中選會表示，立法院會議通過公民投票提案，交由本會辦理公民投票，本會於收到立法院來函後，依中央選舉委員會組織法與公民投票法等相關規定，召開委員會議為適法之處理。

中選會表示，依據中央選舉委員會組織法、公民投票法等法律規定，對於立法院依公民投票法所提出的公民投票案提案具有審議權限。從組織法上而言，中選會為獨立機關依法獨立行使職權，且該會組織法第6條規定，公民投票公告事項之審議應經該會委員會決議；從任務與權限而言，中選會須依法處理公民投票案，而公民投票法則是立法院通過施行之法律，立法院決議交由中選會辦理之公民投票案，仍應符合公民投票法第15條第2項規定。

中選會說明，針對「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」公民投票案，該會委員會議決議本項公民投票案不符合公民投票法第15條第2項規定，主要理由為依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑的判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

中選會指出，憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，「立法院亦須受憲法裁判內容之拘束」。此外，該公投提案以憲法判決主文為標的，則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

至於「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公民投票案，中選會說，本項公投提案屬能源政策，且係就已於114年5月17日停止運轉之第三核能發電廠交付公投決定是否繼續運轉，應屬「重大政策之創制或複決」範疇。

中選會表示，該公投案為今發布公民投票公告，編號為第21案全國性公民投票案，並定於114年8月23日（周六）投票，投票時間從上午8時起至下午4時為止。

投票 公投 中選會

延伸閱讀

台中建案鷹架倒塌2人命危原因曝！ 市府勒令停工裁罰9萬

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

學生苦求撤文…葉丙成涉性平洩密案被送性平會 最高恐罰15萬

中央統刪地方一般補助掀反彈聲浪 學者：於法無據

相關新聞

反廢死公投沒了！ 核三重啟公投823投票

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬...

柯建銘預告砍國定假日？ 勞團：民進黨請回答

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國定假日，但民進黨立院黨團總召柯建銘事後卻說國假議題要等明年立院...

國內政治僵局怎解？ 王金平：要挽回不容易只能讓僵局繼續走完

賴清德總統上任後，朝野陷入政治僵局，還發起大罷免。對此，政壇人稱「公道伯」的立法院前院長王金平受訪時說，現在要挽回整個進...

核三重啟公投定案 中選會：8月23日舉行投票

中選會23日召開委員會議，針對立法院交由中選會辦理之兩項公民投票案進行討論。其中，有關立法院在野黨團提案「核三重啟」公投...

中選會沒收反廢死公投 翁曉玲轟：違法違憲

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理。中選會今下午開委員會討論，決議反廢死公投非屬...

立法院前院長王金平60年後重執教鞭 自敘從政歷程就是一個管理的過程

立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課。王金平笑說， 這是他60年後再執教鞭，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。