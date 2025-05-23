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美跨黨派參議員提「不歧視台灣法案」 挺台加入IMF

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國4名聯邦參議員不分黨派今天提出「不歧視台灣法案」（TaiwanNon-Discrimination Act），力挺台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

根據聯邦參議院共和黨籍議員麥考米克（DaveMcCormick）的參院個人網頁新聞稿，這項提案由麥考米克與同黨議員蘇利文（Dan Sullivan），和民主黨籍議員羅森（Jacky Rosen）與絲拉金（Elissa Slotkin）共同提出。

麥考米克表示：「台灣是我們最大的貿易夥伴之一，也是先進科技的重要出口國，這些科技推動著美國人民每天使用的各種裝置。這是對美國有利的經濟夥伴關係，中國共產黨絕不應該對台灣參與國際商業活動擁有實質的否決權。我很榮幸能與來自兩黨的同僚共同提出這項法案。」

民主黨籍議員羅森則指出：「美國不能容許中國共產黨霸凌像台灣這樣的民主盟友，將其排除在全球金融體系之外。

羅森還說：「這項跨黨派法案傳遞了一個明確的訊息：台灣應當在國際貨幣基金這類國際機構擁有發言權。獨裁主義者越想壓制民主，我們就越應該挺身而出為民主發聲，這要從確保台灣受到應有的尊重和承認開始做起。」

共和黨籍議員蘇利文也指出：「台灣無法參與國際組織，正被北京的獨裁政權用來使其失去合法性、將其孤立，最終兼併台灣。這項跨黨派法案將促進台灣參與全球金融體系，不僅強化台灣，也深化美國與這個我們重要的經濟夥伴之一的經濟關係。」

民主黨籍議員絲拉金則強調：「台灣在全球經濟中扮演重大且重要的角色，特別是在電腦晶片方面，因此亟需受到保護而不受到中國的經濟脅迫。」

絲拉金還說：「他們（台灣）應該重返國際貨幣基金，這個跨黨派『2025年不歧視台灣法案』正朝這個目標努力，加強我們對台灣的承諾，同時也鞏固我們的夥伴關係。」

共和黨籍眾議員金映玉（Young Kim）表示：「台灣是全球第21大經濟體，也是全球90%先進半導體供應鏈的生產者，不只是有資格在國際貨幣基金占有一席之地。自由世界需要台灣參與國際貨幣基金。」

她接著說：「我們不能變成國際組織屈服北京和打壓台灣聲音的幫凶。因此我由衷感謝參議員麥考米克在參院提出『不歧視台灣法案』。我期盼同心協力盡快將這項法案送到川普總統桌上。」

這項法案將要求國際貨幣基金的美國理事針對台灣尋求加入一事，運用美國的聲音和投票權支持台灣成為國際貨幣基金成員。

這是參議院提出與眾議院第910號法案內容相對應的配套法案。眾院910號法案由金映玉和民主黨眾議員葛林（Al Green）提出，並於3月5日在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）通過。

貨幣 議員 美國

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