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柯建銘預告砍國定假日？ 勞團：民進黨請回答

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人至民進黨中央黨部召開記者會，要求民進黨公開承諾若再度重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，至少保障勞工全年總休假日。圖/工鬥提供
尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人至民進黨中央黨部召開記者會，要求民進黨公開承諾若再度重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，至少保障勞工全年總休假日。圖/工鬥提供

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國定假日，但民進黨立院黨團總召柯建銘事後卻說國假議題要等明年立院席次變化後再思考，被視為預告發動大砍假。來自新北、桃園、新竹及苗栗的工會團體100多人今為此聚集民進黨中央黨部前，高呼「砍假就是傷害勞工！保證不砍假，社會才安定！國定假日砍不砍？民進黨請回答！」要求執政黨承諾若重返立院過半優勢，不會刪減國假天數，否則恐衝擊大罷免大成功。

尊嚴勞動修法聯盟、台灣工人鬥陣總工會及各盟會近百人至民進黨中央黨部召開記者會，要求執政黨不要再被柯建銘一人綁架。但現場苦等近1小時，民進黨無人出面回應。台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖表示，民進黨全體立委在本月9日的投票中全數投下反對票，已讓基層勞工擔憂，現在又加上柯建銘的發言、民進黨部的漠視，未來可能砍假的方向，已經越來越明顯，但勞工團體絕不畏戰。

聯盟及工鬥總工會強調，減少休假天數將嚴重傷害全國勞工權益，堅決反對砍假，也反對任何將勞工勞動條件提升與轉型正義對立的操作。但如果休假天數維持不變，僅變更休假名目或日期，或透過政府行政命令等方式，增訂針對國家重要記憶的紀念日期與活動，若無涉勞工勞動條件變更，聯盟與工鬥就敬表支持。

食品加工業產業工會聯合會理事長王逸翔說明，國定假日增加對於年輕勞工族群來說，是難得增加陪伴家人的時光，倘若執政黨不說明清楚態度及立場，民進黨日後若恢復全面執政，是否將又發生砍假情形？將使年輕勞工族群憤怒，民進黨若不想因此對大罷免造成衝擊，應儘速公開成諾不會砍假。

尊嚴勞動修法聯盟成員葉瑾瑜說明，今日訴求包括民進黨應公開承諾再度重返立法院過半優勢，不會刪減國定假日天數，應至少保障勞工全年總休假日。再者，對於國定假日增加其他進步價值的紀念日，非常樂見民進黨提案列為放假之國定假日。

此外，執政黨若經通盤考量後認為增加特休為考慮方案，聯盟與工鬥總工會主張應以「不分年資，全體增加相同天數」方式規畫，也呼籲作為勞基法主管機關首長的勞動部長洪申翰不要再迴避，勞動部應主動提案並積極推動。

民進黨 執政黨 國定假日

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