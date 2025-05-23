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立法院前院長王金平60年後重執教鞭 自敘從政歷程就是一個管理的過程

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，還獲得贈花。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，還獲得贈花。記者黃寅／攝影

立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課。王金平笑說， 這是他60年後再執教鞭，可是這次沒有鞭。他很高興有這個機會，再次站在黑板前講課，而他的從政歷程，就是一個管理的過程，希望能讓學生們了解，如何做好管理工作。

王金平授課前獲學生們贈花，並與大家合影。東海大學校長張國恩致詞介紹說，許多人不知道，王金平其實是台師大數學系畢業，對數字敏感度好，當年成績可以分發高雄女中教學，但因為他的高中老師邀請，他因而轉赴彰化進德實驗中學任教9個月，那是管訓學校，這樣的轉變不同於一般人。

他說，王金平擔任院長很長時間，恐怕無人可以超越，退休後擔任台師大校友總會會長，還受頒多所大學的榮譽博士。這次的授課不是演講，是授課，而且是有學分的。

為了這堂課，王金平特別編寫了講義，題目是「我如何來管理立法院（國會管理演繹）」內容是他在17年的院長、6年的院長期間如何來管理立法院。他說，他的從政歷程，就是一個管理的過程，希望能讓學生們了解，如何做好管理工作。

立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影
立法院前院長王金平獲聘為東海大學講座教授，今他正式前往為高階管理碩士班學生授課，事前並慎重的編寫講義。記者黃寅／攝影

立法院 王金平 東海大學

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