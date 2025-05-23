國內政治僵局怎解？ 王金平：要挽回不容易只能讓僵局繼續走完

賴清德總統上任後，朝野陷入政治僵局，還發起大罷免。對此，政壇人稱「公道伯」的立法院前院長王金平受訪時說，現在要挽回整個進行中的事情大概不容易，只能夠請大家都節制一點、彼此間尊重一點，讓目前的僵局繼續走完。

王金平受邀擔任東海大學講座教授，今天上課前受訪時做以上表示。他說，現在要挽回整個進行中的事情大概不容易，所以只得希望大家互相尊重，理性的走完現在的這些衝突，未來希望大家朝著讓社會能夠彌合、團結、朝野對立能夠漸漸的化解的方向去做、去努力。

他說，現在要我們講什麼事，是東講不對，西講也不對，就只能夠請大家都節制一點，彼此間尊重一點，讓目前的僵局繼續走完。

對於有媒體問，賴清德總統曾舉王金平擔任院長，在朝野協商時會把侵犯到行政權的立委提案列為建議案，並似以此拿來和現任院長韓國瑜比較。王金平說，他不了解總統的心意，但是，當黨團協商的主持人，總要有自己的是非判斷，思考行政權跟立法權要怎麼樣能夠維持好分際。

王金平說，當時他有自己的感受跟看法，所以某一個提案如果侵犯到行政權，他會勸服提案的委員，把他的提案改為建議案。因為建議案要不要做，那是行政部門的事，讓他們自己去做就好了，沒有強制性。但是如果變成主決議的話，就有強制的立場在，賴總統應該是這個意思，但是我們笑一笑就好，他講的有他的道理。

他說，他認為行政跟立法要分治，立法不要侵犯到行政，行政也不要專擅，行政專擅的話，「我也會講話」。所以，彼此間分際分得清楚，大家就不至於朝野有不同意見又造成衝突。