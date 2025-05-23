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國民黨主席選舉 王金平：若盧秀燕要選會支持

中央社／ 台中23日電

前立法院長王金平今天表示，孫文學校總校長張亞中表態參選中國國民黨主席，他給予尊重，但他在張亞中拜會時很明確告知，如果台中市長盧秀燕要選，他會支持盧秀燕。

至於大罷免議題等，獲聘東海大學講座教授的王金平登台授課前，接受媒體聯訪表示，要挽回進行中的事大概不容易，希望大家互相尊重，理性面對衝突，未來大家朝著讓社會團結，化解朝野對立方向努力。

他說，本來財政收支劃分法是可重新調整，朝野可談如何重新修法較實際，可惜2、3個月都沒談，原來在野黨也很樂意與執政黨商量、研究修法。

至於行政院預計統刪今年對地方政府的一般性補助款25%，王金平表示，突然有這件事，縣市政府當然會有反應，希望行政部門重新思考是否再修正，應好好考慮。

盧秀燕 王金平 張亞中

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