快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德說大陸低價傾銷半導體成熟製程 郭智輝呼應

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
工研院今日舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，安謀國際業務總監黃怡杰（左起）、優貝克科技台灣分公司總經理吳東嶸、經濟部長郭智輝、台灣杜邦公司總裁陳俊達、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸參與座談，探討「地緣政治下台灣半導體產業的發展」。記者余承翰／攝影
工研院今日舉辦全球半導體供應鏈夥伴論壇，安謀國際業務總監黃怡杰（左起）、優貝克科技台灣分公司總經理吳東嶸、經濟部長郭智輝、台灣杜邦公司總裁陳俊達、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸參與座談，探討「地緣政治下台灣半導體產業的發展」。記者余承翰／攝影

總統賴清德今日上午出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他指出，半導體成熟製程已經面臨中國低價傾銷問題，經濟部長郭智輝也在另一個場合呼應，大陸在半導體成熟製程領域，正透過政策和政府補助，開始低價傾銷。與會業界代表說，成熟產品的大眾商品化是產品生命周期的一部分，所以要「持續創新」，就像「台灣半導體製造商，其實他們也很快速地反應這個問題，就是做差異化」。

郭智輝說，台灣應從投資、人才、市場三方向強化競爭力，SEMI（國際半導體協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也強調，未來的重點是「深化台灣供應鏈在台灣的韌性」。

工研院今天舉辦「全球半導體先進供應鏈夥伴論壇」，由經濟部長郭智輝擔任「地緣政治下台灣半導體產業的發展」座談會主持人，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台灣杜邦公司總裁陳俊達、安謀國際業務總監黃怡杰、優貝克科技台灣分公司總經理吳東嶸出席與談。

當被郭智輝問及如何深化台灣實際投資？曹世綸指出，台灣必須確保在半導體的先進製造研發能繼續留在台灣，他說，每個製程演進都需要調整供應鏈，如果台灣能確保在先進製造研發上持續生根和領先，全球供應鏈就會基於參與先進製程的渴望來台投資，「（外商）他們都會希望能夠在第一時間能夠跟台灣共創跟共融，他們也怕掉隊！」

曹世綸進一步表示，台灣是全球半導體設備與材料支出也是數一數二的市場，這本身就是強大的經濟誘因。這幾年台灣在先進封裝、AI晶片、矽光子等新興技術領域也積極打造創新生態系，吸引包括歐洲業者表態希望參與台灣的矽光子聯盟。他強調，政府應持續透過國科會等平台投資關鍵研發，確保台灣在下一世代技術競賽中不缺席。

與會業者提出，台灣在許多新興研發領域也不能缺席。除了賴政府提出的五大信賴產業之外，也看見未來在衛星、國防、量子電腦等領域，會因迭代而產生更多半導體的商機。未來還有智慧生活、智慧醫療、智慧城市、智慧交通等應用，可驅動半導體持續成長。

陳俊達則說，杜邦50多年來持續伴隨台灣產業發展，並不斷在台灣投資設立工廠、研發中心和技術中心，杜邦的核心能力是持續創新，但創新要有成果必需有良好的夥伴關係，這種夥伴關係涵蓋客戶、供應鏈和政府。半導體產業是一個完整的供應鏈，從設計、製造、材料到設備，現在台灣半導體產業在領先過程中，對材料的要求也愈來愈高。

陳俊達指出，現在的「去中心化」就是為了供應鏈安全，在半導體業，大家常談的營運持續性和永續發展也是在解決安全問題，所以必須要有一群互相信賴的夥伴來支持。

針對郭智輝提出中國大陸在半導體成熟製程領域，正透過政策和政府補助，開始低價傾銷。作為外商代表的陳俊達指出，成熟產品的大眾商品化是產品生命周期的一部分，所以要「持續創新」，就像「台灣半導體製造商，其實他們也很快速地反應這個問題，就是做差異化」。

陳俊達說，「大眾商品化那一塊，那個（低價傾銷）是不可避免的」，但台灣在特殊應用和利基型產品有很好的基礎，所以政府應鼓勵整個產業持續合作、去開發更多利基型產品。

曹世綸重申，台灣是全球製造或設計的重鎮，現在也是許多外商的總部所在地，因此深化台灣供應鏈在台灣本土的韌性非常重要，且更需要產業和政府去完善園區的基礎建設、政策、法規及稅制，並推動設備、材料供應鏈的本土化。

郭智輝 半導體 供應鏈

延伸閱讀

剛拋朝野和解 藍黨部被大搜索 國民黨團：賴清德偽君子

火力發電占比破百 羅廷瑋質疑「台電蓋牌」突然不公布數據

王鴻薇：台積電悍拒美關稅 賴清德卻唯唯諾諾

賴清德：今年半導體成熟製程產量以中國最大 呼籲各國合作共同因應

相關新聞

向在野黨進行「重要國安簡報」民調顯示逾6成民眾滿支持

總統賴清德就職屆滿一年，民調顯示，46.4%的受訪民眾表示對於賴總統處理兩岸關係的表現感到滿意。另針對向在野黨主席進行「...

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

立法院日前通過國民黨團、民眾黨所提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中...

國內政治僵局怎解？ 王金平：要挽回不容易只能讓僵局繼續走完

賴清德總統上任後，朝野陷入政治僵局，還發起大罷免。對此，政壇人稱「公道伯」的立法院前院長王金平受訪時說，現在要挽回整個進...

台灣主權基金是為了壯大台灣 還是幫助美國再次偉大？

事出反常必有妖。一個研究了20年還找不到成立共識的主權基金，突然之間變成必須雷厲推行的政策，跳過行政院，由總統賴清德直接下達指令，就在學者還在疾呼透明化與落實監管時，剛結束美國行的經濟部長郭智輝，在立法院經委會備詢時，說出主權基金必須成立的關鍵，以及投資主力項目。

賴清德說大陸低價傾銷半導體成熟製程 郭智輝呼應

總統賴清德今日上午出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他指出，半導體成熟製程已經面臨中國低價傾銷問題，經濟部長郭智輝也在另一個...

謝衣鳯撐過罷免將轉戰彰化縣長？恐陷「府會一家」困境

國民黨籍彰化縣長王惠美即將2屆任滿，距下屆縣市長選舉還約有一年半，藍綠兩陣營已動作頻頻。藍營立委謝衣鳯頻被點名，但因胞弟、縣議會議長謝典林近來力保議長寶座動作頻繁，地方上有「府會不能一家親」的看法，如欲參選縣長的挑戰不小。民進黨目前則有4人表態角逐彰化縣長，隨著民進黨中央宣示彰化縣長提名將辦初選，破除徵召傳聞後，綠營有意參選者均全力衝刺，競爭檯面化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。