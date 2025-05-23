賴清德說大陸低價傾銷半導體成熟製程 郭智輝呼應

總統賴清德今日上午出席全球半導體供應鏈夥伴論壇，他指出，半導體成熟製程已經面臨中國低價傾銷問題，經濟部長郭智輝也在另一個場合呼應，大陸在半導體成熟製程領域，正透過政策和政府補助，開始低價傾銷。與會業界代表說，成熟產品的大眾商品化是產品生命周期的一部分，所以要「持續創新」，就像「台灣半導體製造商，其實他們也很快速地反應這個問題，就是做差異化」。

郭智輝說，台灣應從投資、人才、市場三方向強化競爭力，SEMI（國際半導體協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也強調，未來的重點是「深化台灣供應鏈在台灣的韌性」。

工研院今天舉辦「全球半導體先進供應鏈夥伴論壇」，由經濟部長郭智輝擔任「地緣政治下台灣半導體產業的發展」座談會主持人，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台灣杜邦公司總裁陳俊達、安謀國際業務總監黃怡杰、優貝克科技台灣分公司總經理吳東嶸出席與談。

當被郭智輝問及如何深化台灣實際投資？曹世綸指出，台灣必須確保在半導體的先進製造研發能繼續留在台灣，他說，每個製程演進都需要調整供應鏈，如果台灣能確保在先進製造研發上持續生根和領先，全球供應鏈就會基於參與先進製程的渴望來台投資，「（外商）他們都會希望能夠在第一時間能夠跟台灣共創跟共融，他們也怕掉隊！」

曹世綸進一步表示，台灣是全球半導體設備與材料支出也是數一數二的市場，這本身就是強大的經濟誘因。這幾年台灣在先進封裝、AI晶片、矽光子等新興技術領域也積極打造創新生態系，吸引包括歐洲業者表態希望參與台灣的矽光子聯盟。他強調，政府應持續透過國科會等平台投資關鍵研發，確保台灣在下一世代技術競賽中不缺席。

與會業者提出，台灣在許多新興研發領域也不能缺席。除了賴政府提出的五大信賴產業之外，也看見未來在衛星、國防、量子電腦等領域，會因迭代而產生更多半導體的商機。未來還有智慧生活、智慧醫療、智慧城市、智慧交通等應用，可驅動半導體持續成長。

陳俊達則說，杜邦50多年來持續伴隨台灣產業發展，並不斷在台灣投資設立工廠、研發中心和技術中心，杜邦的核心能力是持續創新，但創新要有成果必需有良好的夥伴關係，這種夥伴關係涵蓋客戶、供應鏈和政府。半導體產業是一個完整的供應鏈，從設計、製造、材料到設備，現在台灣半導體產業在領先過程中，對材料的要求也愈來愈高。

陳俊達指出，現在的「去中心化」就是為了供應鏈安全，在半導體業，大家常談的營運持續性和永續發展也是在解決安全問題，所以必須要有一群互相信賴的夥伴來支持。

針對郭智輝提出中國大陸在半導體成熟製程領域，正透過政策和政府補助，開始低價傾銷。作為外商代表的陳俊達指出，成熟產品的大眾商品化是產品生命周期的一部分，所以要「持續創新」，就像「台灣半導體製造商，其實他們也很快速地反應這個問題，就是做差異化」。

陳俊達說，「大眾商品化那一塊，那個（低價傾銷）是不可避免的」，但台灣在特殊應用和利基型產品有很好的基礎，所以政府應鼓勵整個產業持續合作、去開發更多利基型產品。

曹世綸重申，台灣是全球製造或設計的重鎮，現在也是許多外商的總部所在地，因此深化台灣供應鏈在台灣本土的韌性非常重要，且更需要產業和政府去完善園區的基礎建設、政策、法規及稅制，並推動設備、材料供應鏈的本土化。