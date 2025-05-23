綠批北市府局處淪公關公司宣傳世壯運 執委會：推全民運動

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市議員林延鳳今爆料，北市府昨天發便箋給市府各級機關，要求宣傳開幕典禮與競賽精華，甚至要回報。圖／取自臉書「林延鳳」
北市議員林延鳳今爆料，北市府昨天發便箋給市府各級機關，要求宣傳開幕典禮與競賽精華，甚至要回報。圖／取自臉書「林延鳳」

雙北世壯運各項賽事進行中，民進黨北市議員林延鳳今爆料，北市府昨天發便箋給市府各級機關，要求宣傳開幕典禮與競賽精華，甚至要回報，她批市長蔣萬安是「做秀不做事」的Safe哥。世壯運執委會澄清非市長指裁示事項，而是執委會發出。

林延鳳今在臉書指出，世壯運舉辦過程荒腔走板，選手不滿、市民感到憤怒，蔣萬安沒有想要解決問題，昨天還發一個便箋給市府各級機關要求，「開幕典禮及每日競賽精華剪輯上傳，然後運用轄管的各種管道散播宣傳」、「每日更新還要檢附佐證照片彙整給機關以掌握進度。」

她反問蔣萬安，是把整個市政府當作公關公司還是網軍公司？叫體育局或觀傳局上傳也就算了，竟然各單位都不放過，基層公務員收到通知後被搞到快抓狂，北市府這種鋪天蓋地掩蓋事實的包裝方式跟中國共產黨有什麼不一樣？

世壯運執委會表示，該份便箋並非市長指裁示事項，而是執委會基於推廣全民運動精神所發出，期盼透過市府各局處平台，讓更多市民朋友看見來自退役國手與素人選手在賽場上揮灑汗水的熱血表現，藉此激勵大眾培養規律運動習慣，打造更健康的城市生活風貌。

蔣萬安 北市府 上傳

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