台東下屆議長寶座 國民黨議員張國洲：爭取黨提名

台東縣議會議長吳秀華表態轉角逐下屆台東縣長選舉，未來議長寶座引起各方角力，繼曾任副議長的無黨籍議員陳宏宗日前表示當仁不讓後，今天國民黨籍議員張國洲也表示，有需要，絕不退縮。

張國洲說，要選上議長當然議員要先選上，當然黨若要他選議長他義不容辭，如果有需要的話，絕對不會退縮，能夠選上，更可以擴大為民眾服務，他也會積極爭取黨的提名，來角逐議長選舉。

吳秀華為競選下屆縣長早已勤走基層，副議長林琮翰則在養病狀態，下屆議長已有各方競逐，其中陳宏宗及張國洲兩人不僅已是連續好幾屆的資深議員，也曾當任副議長及市長，極具實力。

陳宏宗日前也表態表示，他擔任5屆約20年的縣議員，對台東縣政和地方需求相當清楚，「他已準備好了，布局議長，當仁不讓」。將以無黨籍身分和各方合作。