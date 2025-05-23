快訊

台鐵旅客施暴頻傳 研擬員工配置辣椒水、1情況強制下車

哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

台東下屆議長寶座 國民黨議員張國洲：爭取黨提名

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市前市長、國民黨籍議員張國洲，今天針對下屆議長選舉，表態會積極爭取黨的提名。圖／民眾提供
台東市前市長、國民黨籍議員張國洲，今天針對下屆議長選舉，表態會積極爭取黨的提名。圖／民眾提供

台東縣議會議長吳秀華表態轉角逐下屆台東縣長選舉，未來議長寶座引起各方角力，繼曾任副議長的無黨籍議員陳宏宗日前表示當仁不讓後，今天國民黨籍議員張國洲也表示，有需要，絕不退縮。

張國洲說，要選上議長當然議員要先選上，當然黨若要他選議長他義不容辭，如果有需要的話，絕對不會退縮，能夠選上，更可以擴大為民眾服務，他也會積極爭取黨的提名，來角逐議長選舉。

吳秀華為競選下屆縣長早已勤走基層，副議長林琮翰則在養病狀態，下屆議長已有各方競逐，其中陳宏宗及張國洲兩人不僅已是連續好幾屆的資深議員，也曾當任副議長及市長，極具實力。

陳宏宗日前也表態表示，他擔任5屆約20年的縣議員，對台東縣政和地方需求相當清楚，「他已準備好了，布局議長，當仁不讓」。將以無黨籍身分和各方合作。

陳宏宗 議員

延伸閱讀

國民黨前中常委涉賄幫郭台銘連署判3年確定 檢方啟動防逃機制

罷4新北綠立委涉不法 國民黨區黨部執行長6人...5至10萬交保

罷免民進黨新北4立委 檢調再抄新北國民黨分部…帶回10人訊問

檢調擴大約談 國民黨新北黨部：5人為區黨部執行長

相關新聞

向在野黨進行「重要國安簡報」民調顯示逾6成民眾滿支持

總統賴清德就職屆滿一年，民調顯示，46.4%的受訪民眾表示對於賴總統處理兩岸關係的表現感到滿意。另針對向在野黨主席進行「...

中選會今討論反廢死、重啟核三公投 若卡關綁罷免成空

立法院日前通過國民黨團、民眾黨所提的反廢死公投、核三重啟公投，交由中選會辦理，根據公投法規定，今年公投日為8月23日，中...

謝衣鳯撐過罷免將轉戰彰化縣長？恐陷「府會一家」困境

國民黨籍彰化縣長王惠美即將2屆任滿，距下屆縣市長選舉還約有一年半，藍綠兩陣營已動作頻頻。藍營立委謝衣鳯頻被點名，但因胞弟、縣議會議長謝典林近來力保議長寶座動作頻繁，地方上有「府會不能一家親」的看法，如欲參選縣長的挑戰不小。民進黨目前則有4人表態角逐彰化縣長，隨著民進黨中央宣示彰化縣長提名將辦初選，破除徵召傳聞後，綠營有意參選者均全力衝刺，競爭檯面化。

綠批北市府局處淪公關公司宣傳世壯運 執委會：推全民運動

雙北世壯運各項賽事進行中，民進黨北市議員林延鳳今爆料，北市府昨天發便箋給市府各級機關，要求宣傳開幕典禮與競賽精華，甚至要...

台東下屆議長寶座 國民黨議員張國洲：爭取黨提名

台東縣議會議長吳秀華表態轉角逐下屆台東縣長選舉，未來議長寶座引起各方角力，繼曾任副議長的無黨籍議員陳宏宗日前表示當仁不讓...

「小牙醫」批：藍綠大罷免刀刀見骨 遇波波牙醫大和解

波波醫師學歷認定及實習名額，引發爭議，衛福部去年底修正「醫師法施行細則」，增加不採認國外學歷條件，希望「關門」降低海外學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。